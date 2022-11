Holgers slik-finte: Derfor spiser han vingummibamser

Holger Rune spiser blandt andet vingummibamser, når der skal energi indenbords under de helt store kampe, men rosiner og andet tørret frugt kan nu også gøre tricket

Accor Arena er stopfyldt med spændte tilskuere. De er kommet for at se Holger Rune mod Novak Djokovic i Masters-finalen i Paris.

Kombattanterne har spillet et par partier, men sætter sig så ned på hver sin side af dommertårnet for at puste ud, drikke og få lidt kalorier ind.

Den serbiske superstjerne griber en banan fra sin taske og tager et par bidder. Så panorerer kameraet over mod den danske komet, der finder en pose frem med et velkendt logo på.

Haribos vingummibamser.

Ind i munden ryger et par stykker, og så kan finalen ellers få lov til at fortsætte med to spillere, der har fået tilført fornyet energi.

For Holger Runes vedkommende takket være de små, gennemsigtige bjørne, der kommer i flere forskellige farver.

Læs også: Klippen i kulissen: Sådan fandt han Holger

Annonce:

Og det er absolut ikke et tilfældigt valg, som få ting i øvrigt er i topprofessionel tennis, fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Førhen spiste han kun bananer, men de indeholder slet ikke nok sukker, i forhold til det han skal have.

- Derfor skal der mere sukker ind i timen. Enten via rosiner, andet tørret frugt og energigels eller altså de famøse vingummibamser. Sidstnævnte er ikke det værste at køre ned, siger Aneke Rune.

Vingummibamserne er derfor en af Runes energikilder, når han er i kamp, men han spiser og drikker også en masse andre ting.

Artiklen fortsætter under billedet..

Intet er overladt til tilfældighederne

I det, der endte med at blive en fuldstændig vanvittig tenniskamp, skrev 19-årige Holger Rune historie med sin finalesejr i tre sæt over Novak Djokovic.

Nu befinder han sig i en virkelighed, hvor han er blandt verdens ti bedste tennisspillere og en hel del millioner rigere.

Annonce:

På vejen til Masters-trofæet, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer, satte han flere af klodens absolut bedste til vægs, og mod blandt andre Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz og Andrey Rublev var vingummibamserne også pakket i tasken.

Bag succesen er Holger Runes hold blevet udvidet med stjernetræneren Patrick Mouratoglou og tennisanalytiker Mike James, og gennem længere tid har Rune samarbejdet med Team Danmarks ernæringsfysiolog Cecilie Refsgaard.

Over sommeren har man netop på ernærings- og væskedelen testet forskellige ting af, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- I sidste ende handler det om præferencer, og hvad der føles bedst at indtage under kamp. Jeg har præsenteret Holger for de optimale typer og mængder af kulhydrat, og herefter har vi testet, hvad der føles bedst for ham.

- Her spiller blandt andet smag og tyggeevne ind, når man er i kamp. Det kan være geler, energipulver opløst i vand, vingummibamser, rosiner eller kombinationer af det hele, lyder det.

Bananer er et drønpopulært supplement i tennissporten, og derfor ser man tit, at atleterne spiser den gule frugt i pauserne i kampene.

Annonce:

Men man skal indtage mange bananer i timen for at opnå et optimalt kulhydratindtag, og derfor har spillerne tit også andre typer af kulhydrat med sig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Siden slutningen af september har Holger Rune spillet 21 kampe og vundet 19 af dem.

Det er lidt af en turnaround i forhold til græssæsonen, hvor resultaterne langt fra var prangende.

Cecilie Refsgaard fortæller videre, at Holger Rune går rigtig meget op i sin kost.

Særligt når han spiller turneringer.

Der er imidlertid også plads til andre former for kalorier.

- Han ved, hvornår han bør indtage hvad, og hvordan han bedst holder vægten over sæsonen, så han ikke taber muskelmasse.

- Derudover er der selvfølgelig også plads til burgere, is og pizza, og hvad ellers man har lyst til at spise. Det handler om at få prioriteret livretter og yndlingssnacks på de rette tidspunkter, så man ikke bliver træt af eksempelvis ris og pasta. Der kan sagtens være plads til det hele.

Læs også:

Her begyndte Holger Runes eventyr