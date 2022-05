Holgers store støtte: - Det er sindssygt

For Holger Rune er familien altafgørende for, at han kan nå de store drømme og mål, han har

Det er ikke nemt at være en ung professionel tennisspiller, og det er slet ikke nemt, hvis man hedder Holger Rune og har et erklæret mål om at blive verdens bedste.

Men med til den historie hører også den store støtte, som Holger Rune altid har haft og fortsat har fra sin nærmeste familie.

En familie, som han er meget taknemmelig for. Det fortæller det 19-årige stjerneskud i programmet Go' Aften Live.

- Jeg har nogle helt vilde mål, som jeg gerne vil opnå, og det kræver nogle ting. Og der er det sindssygt at have en familie, der støtter så meget op om det, som jeg har, siger han, mens han har sin storesøster, Alma, siddende ved siden af sig.

Læs også: - Vanvittig tilfredsstillende som mor

Hun er 23 år og arbejder til daglig som model, men udover det så gør hun alt, hvad hun kan for at være der for sin lillebror.

Artiklen fortsætter under billedet..

Alma Rune følger derfor naturligvis også med på helt tæt hold, når Holger Rune rejser verden rundt i jagten på at blive en del af verdenstoppen.

Derfor var det også et særligt øjeblik for hende, da hun søndag kunne se sin bror løfte sit første ATP-trofæ i karrieren.

- Jeg var så mega stolt. Det var nervepirrende. Det er altid værre at se end at stå på banen, så jeg var mega lettet og stolt, fordi jeg ved, hvor meget hårdt arbejde og slid, han lægger i det hver dag. Det var så fortjent, siger Alma Rune i interviewet.

Det var faktisk Alma Rune, der i første omgang startede med at spille tennis, inden hun fik sin lillebror til også at samle ketcheren op.

Holger Rune blev søndag den første dansker i 17 år til at vinde en ATP-turnering, og danskerens vilde uge betyder også, at han nu er oppe som nummer 45 i verden - hans hidtil bedste placering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Selvom Holger Rune jubler over sin første ATP-titel, så er han allerede mentalt videre. Han er nemlig på en mission, fortæller hans mor til Ekstra Bladet. Det kan du læse meget mere om lige her.