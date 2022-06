Holgers store udfordring: - Jeg kan gå langt

Holger Rune lader sig ikke slå ud af en dårlig kamp på græsset. Han er sikker på, at han kan levere varen frem mod Wimbledon

- Det er godt nok anderledes.

Holger Rune er klar i mælet, når det kommer til at skulle vænne sig til det lynhurtige grønne underlag. Fra at føle sig hjemme på det røde grus til nu at skulle præstere på det fremmede græs.

Det er ikke ligetil.

Alligevel er det ikke tilnærmelsesvis nok til at tage selvtilliden fra den 19-årige danske tennisspiller, der snart skal i ilden ved ATP-turneringen i Eastbourne, inden Wimbledon venter.

- Jeg har fået en masse selvtillid og en masse erfaring efter French Open. Når jeg spiller på mit niveau, så rækker mine evner langt, og så kan jeg slet ikke se mig selv ikke gøre det godt i de næste to turneringer, siger Holger Rune til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Græsset kunne umiddelbart se ud til at blive en fjende for Holger Rune, men sådan ser danskeren slet ikke på det. Foto: IMAGO/Mathias Schulz/Ritzau Scanpix

- Så længe jeg får den rytme og den følelse, jeg skal have, så sætter jeg mine forventninger højt. Fordi så ved jeg, at jeg kan gå ind og spille en tenniskamp på lige vilkår med modstanderen. Hvis jeg føler mig nogenlunde tilpas, så tror jeg på, at jeg har evnerne til at gå langt i hver turnering og vinde hver turnering.

De store ord er ikke fremmede for Holger Rune. Han har aldrig været bange for at gå efter stjernerne og sige det højt.

Alligevel kommer udtalelserne på bagkant af en vanskelig kamp for danskeren, der i sit første opgør på græs i tre år tabte i første runde ved ATP-turneringen i Halle.

Men det får ikke Holger Rune til at ryste på hånden.

Læs også: Holgers millioner: Så rig er han allerede

Forberedelserne var ifølge ham selv nemlig ikke helt optimale inden den tyske turnering. Men efter at have trænet intenst på en kunstgræsbane i Danmark de seneste dage, er der nu stor tro på tingene.

- Jeg tror på mit eget spil på græs nu. Jeg føler mig mere hjemme på det, hvor jeg i kampen forleden ikke følte mig så godt tilpas. Nu begynder jeg at få en god rytme, og jeg begynder at få slået renere på bolden, forklarer Rune.

Den unge dansker har leveret stærke resultater på grus, mens græs er langt mere uvant for ham. Heller ikke som juniorspiller var det græsset, han excellerede på.

Men sådan behøver det ikke blive ved med at være, mener han.

- Mit spil matcher jo godt til græs. Jeg kan godt lide at spille aggressivt, og jeg bevæger mig godt, hvilket også er vigtigt på så hurtigt et underlag. Jeg synes, mit spil ligger godt til det, så det er bare lige med at få det rigtige mindset, så jeg ikke spiller grustennis på græs.

Holger Rune lægger heller ikke skjul på, at han glæder sig ‘helt sindssygt’ til den prestigefyldte grand-slam-turnering Wimbledon.

Men i første omgang er alt fokus på ATP 250-turneringen i Eastbourne, hvor det er vigtigt at få flere kampe på græsset.

Holger Rune ligger aktuelt nummer 28 på verdensranglisten. Turneringen i Eastbourne begynder mandag.

Tirsdag møder danskeren Ryan Peniston.