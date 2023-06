Holgers store udfordring: - Skal sluge kameler

Holger Rune står over for en stor udfordring, når han tirsdag vender tilbage til græsunderlaget. Ekspert tror dog på, at han har de rette teknikker til at opnå store resultater

Bolden triller og hopper i tennis, og det samme gør Holger Rune.

Gennem de seneste måneder har han nemlig spillet solidt på det røde grusunderlag, hvor han også har opnået store resultater.

Men solen er fremme, og græsset vokser, og derfor åbner Holger Rune også græssæsonen tirsdag ved middagstid i Cinch Championships i London mod amerikanske Maxime Cressy.

Det er dog ikke uden udfordringer for den danske tenniskomet. For mens han er god på grus, er han knap så erfaren på grønsværen. Det mener Eurosports tennisekspert Michael Mortensen.

- Han har spillet ganske få turneringer på græs som senior, og han har ikke den store erfaring med underlaget.

- Men der er til gengæld sket en masse siden sidste sæson. Han har været gennem en rivende udvikling og er blevet en mere nuanceret spiller.

Wimbledon starter 3. juli og anses af mange som verdens største tennisturnering.

Samtidig forsøger Holger Rune stadig at vinde sin første Grand Slam-turnering.

Legesyg

Men allerede i denne uge er Holger Rune i England, hvor han som nævnt skal deltage i ATP 500-turneringen Cinch Championships i London. Den bliver også spillet på græs, hvilket ifølge Michael Mortensen kan give Holger noget selvtillid.

- Jeg tror, at han komme rigtig langt. Han kommer derover i god tid og bliver fortrolig med underlaget.

For ud over Wimbledon og Cinch Championships så fremgår det på tennisspillerens hjemmeside, at han også skal spille to opvisningsturneringer: 'Giorgio Armani Tennis Classic' og 'The Boodles Tennis' i uge 26.

Derfor har han god mulighed for at vænne sig til det 'nye' underlag, som han tidligere hverken har haft meget erfaring eller succes med.

- Jeg mener, at han faktisk har spillet til at opnå rigtig flotte resultater på græs. Han har det her offensive spil. Vi ved, at han er meget legesyg og kommer gerne frem til nettet og laver de her stopbolde, som er meget effektive på græs.

Grussæsonen har været god for Holger Rune. I ATP-Rom og Monte-Carlo Masters kom han i finalen, og i French Open nåede han kvartfinalen. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

- Hvis han bare kan acceptere, at det er en anden form for tennis. Han kan ikke løbe nede på baglinjen, som vi tidligere har set ham gøre, udtaler Michael Mortensen.

Græsset driller

Men helt problemfrit bliver det selvfølgelig heller ikke. Michael Mortensen ser for sig, at Holgers største udfordring bliver det mentale.

- Man kan sige, at græs er det mest uforudsigelige underlag. Nogle gange kommer bolden hurtigere, end man regner med. Der er fejlopspring. Modstanderen kan tillade sig at satse lidt mere.

- Det kan drille en mentalt, fordi man ikke får lov til at spille det spil, som man gerne vil. Derfor er der også nogle kameler, som han skal lære at sluge.

Wimbledon spilles mellem 3. juli og 17. juli. Her vil Holger Rune være automatisk kvalificeret grundet sin placering på ATP-verdensranglisten.

Danske Clara Tauson kan også komme ud at spille på de kendte baner, men for at det kan ske, skal hun først gennem kvalifikationsspillet.