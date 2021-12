Holgers træner: Nu skal han vokse mentalt

Som træner har han løftet Holger Rune fra ketsjerpurk til kanten af Top 100.

Nu håber Lars Christensen, at hans elev ’efter en fantastisk rejse’ vil tage det sidste skridt ind i den absolutte verdenselite. Og det skridt skal især tages oppe under den bagvendte kasket.

Det fortæller han i et interview med ATP, herrernes tennisforbund.

- Det har været en barsk overgang fra junior til senior. Han arbejder virkelig hårdt for at få den dimension og modning af hans personlighed og sit spil med. Det handler om at blive derinde (i kampene, red.). Det arbejder vi virkelig hårdt på.

- Som jeg ser det, er det en af de største facetter, han skal udvikle det næste år eller to, hvis han virkelig vil have succes. Jeg mener, han har spillet til det, men han skal vokse mentalt, siger Lars Christensen, der som træner faktisk mødte Holger søster på banen først.

Ind i mellem har det været svært at finde balancen mellem at være en krævende træner og en personlig ven, fortæller Lars Christensen. Foto: Jens Dresling

Siden fulgte en særdeles ærgerrig lillebror i hendes slipstrøm. En dreng, der udviklede sig lynhurtigt, og som slog nye rekorder i ærgerrighed.

Han fortæller, at Holger Rune før mødet i første runde ved US Open mod verdensetteren Novak Djokovic ville ind for at vinde kampen, mens han selv som realist ville være tilfreds, hvis Holger fik vist noget af sit fine repertoire.

- Men sådan har han altid været. Da han var ti år, følte han sig 100 procent sikker på, at han kunne slå de danske seniorspillere. I hans hoved var det muligt, og det er et meget stærkt træk for en spiller, for tror du ikke 100 procent på dig selv, så sker det aldrig.

Lars Christensen fortæller, hvordan det ind i mellem kan være svært at finde balancen mellem at være en krævende træner og en personlig ven.

- Det kan være meget svært at adskille. Jeg er nødt til at være virkelig hård nogle gange men på den anden side også behandle ham som min egen søn.

Holger Rune troede selvsagt selv på, at han kunne gå ind på verdens største tennisbane og slå verdens nummer et. Foto: Robert Deutsch/Ritzau Scanpix

Træneren fortæller, hvordan Holger den ene dag ville være Nadal, den næste Federer. Hvordan han sørgede for som det første at grundlægge hans fine teknik og siden – mod protester – tvang ham til at arbejde med den fysik, der haltede lidt efter konkurrenternes.

- Der her været masser af gange, hvor han skreg som en sindssyg og græd, fordi han nægtede at gøre, hvad jeg ville have ham til. Hans mor var tæt på og tvang ham til at lave de øvelser, jeg ønskede.

- Men vi er bedste venner i dag, forsikrer Lars Christensen.

