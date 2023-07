Holgers ukendte modstander: Skænkede fadøl i fritiden

George Loffhagen er nok et noget ubeskrevet blad for selv de største tennisentusiaster.

Den 22-årige brite ligger helt nede som nummer 367 på verdensranglisten og er med til turneringen på et wildcard.

Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Og det er da heller ikke, fordi Holger Rune har det store kendskab til sin kommende modstander i Wimbledon.

- Jeg har hørt hans navn før. Jeg har ikke set ham spille endnu. Men det kommer jeg til, når vi kommer tættere på kampen, siger Holger Rune.

Opgav tenniskarrieren

Og det er måske ikke så underligt, at Holger Rune ikke umiddelbart kender til George Loffhagen.

Ifølge Daily Mail serverede den 22-årige brite fadøl på en pub for at få økonomien til at løbe rundt, inden han sidste sommer helt opgav drømmen om en professionel tenniskarriere og i stedet startede på universitetet.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Annonce:

Loffhagen indså dog hurtigt, at studielivet ikke passede til ham, og han besluttede sig for at give tenniskarrieren et sidste skud.

I starten af 2023 lå han nummer 982 på verdensranglisten - og få måneder senere står han nu i sin største tenniskamp nogensinde, når han møder verdens nummer seks, Holger Rune, i første runde af Wimbledon.

Et scenarie, der var fuldstændig utænkeligt, hvis han blev spurgt til det sidste år.

- Jeg ville have sagt 'det passer ikke. Det er en joke.'

- Jeg sad og scrollede på Twitter, da jeg så min lodtrækning, Jeg forventede ikke at skulle spille mod Rune. Men det er en virkelig god mulighed, siger George Loffhagen til Daily Mail.

- Har lært min lektie

Selvom der på papiret bør være klasseforskel mellem Holger Rune og George Loffhagen, så kommer danskeren ikke til at tage let på opgaven.

Foto: Alexander Hasenstein/Getty Images

Han har lært på den hårde måde, at wildcard-spillere ikke giver ved dørene.

Annonce:

- Jeg tror, jeg lærte min lektie sidste år, da jeg spillede mod Ryan Peniston i første runde (i Eastbourne) og tabte.

- Selvom de er lavtrangerede, så bliver man nødt til at passe på og forberede sig. Da jeg spillede mod Ryan i år (i Queens, red.), var jeg forberedt på en hård kamp. Og jeg spillede meget bedre med det mindset, siger Holger Rune.

- Han har hjemmepublikum. Han har fået et wildcard. Han har en stor chance for at gøre store ting, lyder det respektfuldt fra den 20-årige dansker.

Holger Rune og George Loffhagen mødes i første runde af Wimbledon tirsdag klokken 12.00.

Kampen kan naturligvis følges live på eb.dk.