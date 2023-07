Holgers veninder dukkede op igen

Holger Runes to italienske veninder fra Monaco var igen at finde i boksen, da den danske tennisstjerne spillede sig videre til kvartfinalen ved Wimbledon

Holger Rune har været flyvende i Wimbledon, og det kan måske have noget at gøre med det heppekor, han har med på sidelinjen.

Hans to veninder Caroline Donzella og Allegra Marchisio har i hvert fald fulgt trofast med under Grand Slam-turneringen i England, og de var også til stede under kampen mod Grigor Dimitrov, hvor de sad sammen med Kronprins Frederik og resten af Holger Runes team.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Det er småt med information på de to kvinder, men det vides dog, at Caroline Donzella har dannet par med den tidligere Napoli-angriber Andrea Petagna.

Hun er også CEO i ejendomsmæglerfirmaet Monte Carlo Estates, og derudover har hun knap 91.000 følgere på Instagram og er ifølge italienske medier både model og influencer.

Dejligt med support

Holger Rune, der kan se frem til at møde verdens nummer et Carlos Alcaraz i kvartfinalen på onsdag, nyder godt af, at veninderne bakker op fra tribunen.

Det fortalte han til Ekstra Bladet tidligere i turneringen, hvor han også forklarede, hvem de to piger egentlig var.

- Det er to af mine venner fra Monaco, som jeg har kendt gennem et stykke tid.

- De så mig også under Monaco-turneringen, så det er dejligt at kunne få support også her, sagde Holger Rune, der også satte ord på, hvad de laver, når de er hjemme i Monaco.

- Vi laver bare det, som normale venner gør. Vi går ud og spiser en gang imellem og slapper af. Vi bruger bare tiden til at koble hovedet fra.