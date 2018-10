Hollandsk reserve leverer overraskelse i sæsonfinalen

En tilsyneladende ublid debut blev vekslet til en overraskende sejr, da Kiki Bertens mandag for første gang i karrieren spillede med ved kvindernes sæsonfinale i tennis, WTA Finals.

Den 26-årige hollænder var bagud med et sæt og et servegennembrud, men vandt alligevel 1-6, 6-3, 6-4 over Angelique Kerber i Singapore. Det skete i de to spilleres første kamp i rød gruppe.

Den tyske Wimbledon-mester, som på mandagens verdensrangliste overhalede danske Caroline Wozniacki og indtager andenpladsen, førte 2-0 i andet sæt, men tabte alligevel kampen.

Tidligere mandag vandt amerikaneren Sloane Stephens i tre sæt over japanske Naomi Osaka i samme gruppe.

Kiki Bertens er nummer ni på verdensranglisten, og hun skulle egentlig slet ikke have været med ved WTA Finals.

Verdensetteren, Simona Halep, måtte imidlertid trække sig på grund af en rygskade, og dermed blev der plads til hollænderen.

I første sæt formåede Kiki Bertens ikke at gribe mulighederne, når hun havde breakbolde i Angelique Kerbers serv.

Det var tyskeren bedre til, og med to servegennembrud sikrede hun sejren i første sæt.

Det så ud til at blive en nem dag på kontoret for Angelique Kerber, da hun kom foran 2-0 i andet sæt.

Så viste Kiki Bertens prøver på det spil, der har bragt hende op i top-10 i verden.

Hollænderen brød tilbage til stillingen 2-2, og senere i sættet brød hun Kerbers serv til 5-3. Herefter servede Kiki Bertens sættet hjem.

Tredje sæt blev en festival i servegennembrud, og ingen af spillerne formåede at holde serv i de syv første partier i sættet.

Så skete der noget, da Kiki Bertens servede foran 4-3.

Hollænderen kom ganske vist bagud 0-40, og det lignede det ottende servegennembrud i træk i sættet.

Det lykkedes imidlertid for Kiki Bertens at afværge de tre breakbolde og senere vinde partiet.

Efter et rent serveparti til Angelique Kerber sikrede hollænderen sejren ved at holde sin serv i kampens afsluttende parti.

