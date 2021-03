Hudløst ærlig Wozniacki: - På grænsen til at gå galt

I en podcast om afhængighed fortæller Patrik Wozniacki om sine egne erfaringer med pengespil. Han stoppede op i tide, men erkender, at det var tæt på at blive en usund vane

Patrik Wozniacki lægger ingen fingre i mellem. Der er store udfordringer med kulturen omkring spil i fodboldmiljøet.

I sin aktive karriere mærkede han det nærmest på daglig basis. Fokus på odds og spil fylder enormt i og uden for omklædningsrummet.

Han var selv en af dem. Spillerne. De, der gik på banen for at vinde. De, der gik i kiosken for at vinde.

Det fortæller den tidligere fodboldspiller og nuværende tennis-ekspert hos TV 2 åbenhjertig i podcasten 'Radio Afhængig'.

Titlen til trods har Wozniacki ikke lidt af afhængighed. Men det har været en balancegang, erkender den 34-årige dansker.

Han bruger sine egne oplevelser til at tage del i debatten og kaste lys på problemstillingen.

- Jeg har selv spillet rigtig meget. Det har været i den der buffer, hvor det tangerer til det usunde. Det har aldrig været sådan, at jeg ikke har kunnet betale mine regninger, siger Wozniacki.

Han slår dog fast, at han bevægede sig på kanten af en usund færd.

- Det var på grænsen til, at det godt kunne gå galt, lyder den ærlige vurdering.

Spillet startede, da han var 15-16 år. At det aldrig slog ham ud af kurs, skyldes mental styrke, forklarer han. Den tidligere divisionsspiller evnede at stoppe op i de perioder, hvor han fandt det nødvendigt.

Ifølge Center for Ludomani. har Spillerforeningen tidligere beskrevet, at 1/3 af professionelle fodboldspillere har problemer med pengespil.

For Wozniackis vedkommende er tankerne om at oddse stort set et overstået kapitel.

Med undtagelse af nogle få kuponer til et par hundrede kroner har han ikke brugt penge på spil i over et år.

Den populære tennis-ekspert har et håb om, at de danske klubber i fremtiden vil være bedre til at håndtere de sager, hvor spillere kommer i problemer i forhold til adfærd med pengespil.

