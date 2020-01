- Hun er ikke din slave!

Selvom man er professionel tennis-stjerne, så er der grænser for, hvad man kan udsætte bold-drenge og boldpiger for.

Det må franske Elliott Benchetrit sande, efter at han er blevet hovedperson i en mindre skandale under Australien Open, hvor danske Caroline Wozniacki som bekendt takker af efter en lang og glorværdig karriere.

Under weekendens kvalifikationsopgør mod Dmitrij Popko fra Kasakhstan, som Benchetrit i øvrigt vandt, kom franskmanden nemlig i fokus, da han bad en boldpige om at skrælle en banan for ham. Det skriver CNN.

Et ønske, som hverken imponerede tilskuere eller kampens dommer, John Blom.

- Boldpigen er ikke din slave, og du må selv skrælle din banen, lød det ifølge Benchetrit fra Blom.

Siden er Elliott Benchetritt havnet i noget af en 'shitstorm' på sociale medier, hvor blandt andre tennislegenden Martina Navratilova skælder ud.

What’s next- grapes?#entitlement

John did the right thing, that’s for sure https://t.co/VuViqZLdrA — Martina Navratilova (@Martina) January 19, 2020

'Hvad bliver det næste, vindruer?', skriver tjekken på Twitter, hvor hun også roser dommeren for hans indgriben.

Elliott Benchetrit føler sig dog uretfærdigt behandlet og afviser klart, at han har opført sig respektløst over for boldpigen.

- Ved stillingen 6-5 i det sidste sæt bad jeg boldpigen om at skrælle bananen for mig under sidebyttet, fordi jeg havde creme i hænderne for ikke at svede, forklarer han.

- Hun havde allerede gjort det en gang tidligere i begyndelsen af kampen. Men anden gang brød hovedommeren ind og sagde, 'boldpigen er ikke din slave, og du må selv skrælle din banen', siger han.

Spørgsmålet er så, om den forklaring dæmper kritikken mod Elliott Benchetrit, som tirsdag røg ud af hovedturneringen efter et nederlag i tre sæt til japanske Yuichi Sugita.

Se også: Fognini og Opelka bander af dommer i maratonkamp

Se også: Usædvanlig Caroline-vane: Hun var tavs igen

Se også: Nadal åbner Australian Open med sejr over bolivianer