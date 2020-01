Hvad sker der med Boris Beckers albuer?

Det store samtalemne ved den igangværende ATP Cup i Australien er ikke tennisspillet. Det er heller ikke tennisspillerne. Næ, det er et sæt berømte albuer.

De tilhører Tysklands træner, Boris Becker - og de er ikke som de andre.

For den tidligere stjerne lider nemlig af Olecranon Bursitis. Det er en betændelsestilstand, der typisk opstår, hvis man hviler meget på sine albuer - hvorfor lidelsen har fået populær-navnet 'studenteralbue'.

Det betyder, at albuerne svulmer op. Typisk på størrelse med en golfbold, men i Beckers tilfælde som en tennisbold. Måske meget passende for et sæt tennisalbuer ...

Der er noget galt

Om Becker har siddet meget med albuerne på bordet, eller om han tilfældigt er blevet ramt af lidelsen, der også optræder i forbindelse med psoreasis og leddegigt, vides ikke.

Men han er dog helt bevidst om, at der er noget galt. Da han sidste år blev set de abnorme albuer, forklarede han tyske Bild, at han har modtaget meget behandling og ikke længere vil gøre noget ved det.

- Jeg har fået nok operationer i de sidste par år. Jeg vil ikke have flere og venter derfor.

- Så længe jeg ikke har smerter, generer mine albuer mig ikke, sagde han dengang.

Op og ned for tyskerne

Og de generer tydeligvis fortsat ikke den tidligere verdensetter og seksfoldige Grand Slam-vinder. I hvert fald er han fint i vigør i Brisbane, hvor Tyskland spiller sine indledende kampe.

Her går det lidt op og ned. Det blev til et sviende 3-0-nederlag i første puljekamp mod Australien, mens det blev til lidt oprejsning i 2-1-sejren over Grækenland. Tirsdag møder Tyskland Canada i en direkte kamp om andenpladsen, der kan give adgang til kvartfinalerne.

Men da det kun er de to bedste af de seks toere, der går videre, kræver det en sejr på 3-0 og kort proces i samtlige kampe, mens de øvrige resultater går tyskernes vej i de øvrige grupper.

Inden de to sidste dage er det kun Serbien og Australien, der er gået videre.

