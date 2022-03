Hvad sker der med verdensstjernen?

For anden gang på kort tid tiltvang Victoria Azarenka sig opmærksomhed på banen - for andet end tennisspil

Tilskuere, dommer, modstander og tv-seere anede ikke, hvad der foregik?

Victoria Azarenka stoppede op efter en bold, fattede sig og gik hen til sin modstander, Linda Fruhvirtová, og sagde tak for kampen.

Så gjorde hun det samme til kampens dommer, pakkede sine ting og forlod banen i Miami.

Hvad pokker?

Azarenka var ikke skadet, hun havde ikke fået en flue i øjet, og der var ikke tegn på, at hun skulle på toilettet.

Så hvorfor var hun pludselig væk?

Det kom der delvist svar på senere på dagen:

- Jeg skulle ikke være gået på banen i dag. De seneste uger har været ekstremt stressende i mit privatliv. Det tog mig meget lang tid at få den seneste kamp ud af systemet, men jeg ville spille foran et publikum, da de hjalp mig gennem den første kamp, skrev hun efterfølgende i en pressemeddelelse.

Azarenka på banen mod Fruhvirtová. Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg ville derud igen og prøve, men det var en fejl, skrev hun.

Optrinnet kommer få uger efter kampen mellem Azarenka og kasakhiske Elena Rybakina, hvor den belarusiske stjerne brød sammen på banen, inden hun senere tabte kampe i to sæt.

Et kort 'I'm sorry' efter et par minutters pause, og så fortsatte hun kampen, efter at hun havde tørret tårerne væk.

Det passede i øvrigt ikke hendes modstander.

- Ingen forstod, hvad der skete. Havde hun tilkaldt en læge eller en fysioterapeut, havde det været én ting. Men vi stod i flere minutter, og så kunne vi fortsætte. Man skal da lige give en melding. Der er regler, kom det uden tegn på forståelse fra Rybakina.

'Vil gerne lære af det her'

32-årige Victoria Azarenka skriver, at hun tager en pause og derpå vender tilbage til toptennis, som hun har været en del af i mere end ti år.

Victoria Azarenka besejrede Maria Sharapova i Australian Open-finalen i 2012. Foto: Rick Rycroft/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg ser altid frem til udfordringerne og presset i konkurrencerne, men det var ikke tilfældet i dag. Jeg bliver nødt til og vil gerne lære af det her, skriver hun.

Hun spillede sin første Grand Slam-turnering i 2006 og havde sine bedste år 2011-2015, hvor hun vandt Australian Open to gange, nåede finalen i US Open to gange og spillede yderligere tre semifinaler i French Open og Wimbledon.

Hun tog barselsorlov i halvdelen af 2016 og halvdelen af 2017 efter at have født sin søn, Leo, og siden fulgte en svær tid, da hun kæmpede om forældremyndigheden med Leos far.

Siden har hun haft svært ved at bide sig fast i den absolutte top igen, og finalen i US Open i 2020, hvor hun tabte til Naomi Osaka, er eneste gang i de seneste 14 Grand Slam-turneringer, hvor hun er kommet videre fra 3. runde.

Optrinnet og beskeden fra Azarenka kommer kort tid efter, verdensranglistens nummer ét, Ashleigh Barty, valgte at stoppe karrieren 25 år gammel, mens Naomi Osaka sidste år sloges med store, mentale problemer, hvorfor hun stod over Wimbledon og undlod at tale med pressen efter sit French Open-exit.

Hun tog siden fire måneders pause og vendte tilbage i begyndelsen af 2022.

