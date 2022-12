Hvor er Holger?

2022 har budt på utrolige sportspræstationer, hvor danskere på imponerende vis har sejret over nogle af de bedste sportsfolk i verden.

Og traditionen tro skal Danmarks fornemste sportspris, Årets Sportsnavn, uddeles ved årsskiftet.

Feltet er snævret ind, og nu er der kun tre finalister tilbage.

Jonas Vingegaard sikrede et af de største sportsresultater nogensinde med sin sejr i Tour de France. Victor Axelsen havde et imponerende år med sejre i blandt andet VM og EM, og 21. december blev den sidste finalist fundet, da dressurlandsholdet indtog den tredje og sidste plads.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dressurlandsholdet vandt guld i holdkonkurrencen ved VM i Herning i august. Foto: Friso Gentsch/Ritzau Scanpix

7. januar skal vinderen findes, og det er ikke nogen nem opgave. Det fortæller DIF’s bestyrelsesformand, Hans Natorp, der sidder i dommerkomiteen, der skal udpege vinderen.

- Det er en utrolig svær opgave, for hvordan sammenligner man tre tordenbrag. Hver især står de jo i egen ret, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi tager de samme parametre, men vægter dem ud fra vores lægmands perspektiv. Juryen er sammensat relativt bredt, og derfor har vi også personer, som har været atleter på dét niveau, så de kan komme med deres perspektiv, tilføjer han.

Ingen Holger Rune

Men udtagelsen af finalisterne betyder også, at man må vælge andre danske sportsstjerner fra, og her glimrer tenniskometen Holger Rune ved sit fravær.

- Det er selvfølgelig en beslutning, som kan vække diskussioner, følelser og holdninger, og det er også meningen, fortæller Hans Natorp.

- Det handler om dansk sport, og jo, der kan bestemt være diskussioner om, hvem der burde være blandt de tre finalister, og ja det kan man sagtens argumentere for.

- Det er kun godt med sådan en god samtale, fordi der har været mange fantastiske, danske præstationer, men man skal finde én vinder. Det er vores lod.

- Hvorfor er han ikke nomineret?

- Holger Rune har været fantastisk og har taget et vanvittigt spring på verdensrangslisten. Vi kommer til at se Holger i fremtiden nomineret som årets sportsnavn, mener Hans Natorp.

Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

- Kan du forstå, hvis han føler sig overset?

- Det kan jeg sagtens, siger Hans Natorp.

- Men jeg kan forstå alle gode sportsnavne, der må sidde tilbage med sådan en følelse i dag, og jeg er sikker på, at det er en følelse, som rammer de fleste danske atleter på et tidspunkt i deres karriere, men jeg er også sikker på at de nok skal få den anerkendelse, de fortjener.

Hvad skulle der til for, at én som Holger Rune blev nomineret?

- Mon ikke Holger Rune ender blandt finalisterne på et tidspunkt, hvis han fortsætter på sit nuværende niveau, siger Hans Natorp.

- Der er ikke nogen endegyldig facitliste. Nu er der udvalgt tre finalister, der har sat deres aftryk på sportsåret. Udvælgelsen er altid til diskussion, og det er kun godt. Det viser bare, at Danmark har mange fantastiske sportsnavne i lille Danmark.

- De nuværende er fuldkommen værdige finalister i 2022.