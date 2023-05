- Hvordan skal jeg svare på det?

Lidt hård skuldermassage i stolen, og så trådte han ind på gruset med fornyet energi.

Det var opskriften på det øjeblik, der var med til at vende den dramatiske semifinale mellem Holger Rune og Casper Ruud på hovedet.

Den danske tennisstjerne bad dommeren om en pause midtvejs i andet sæt på grund af smerter i skulderen på et tidspunkt, hvor nordmanden netop have brudt Runes serveparti og var på vej mod finalen i Rom.

Ruud satte spørgsmålstegn ved reglen på pressemødet efter kampen, da han blev spurgt til, om det mon var af taktiske årsager, at danskeren satte spillet på pause.

Men Rune affejer nu al spekulation og ser ikke noget mærkeligt i det.

- Jeg tager en medical timeout, når jeg har et problem, eller når jeg føler smerte. Så enkelt kan det siges. Jeg vil bare have behandling. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal svare på det?

- Det er tilladt, og hvis du mærker smerte, hvorfor ikke gøre det, når man har mulighed for at blive tilset af en ATP-fysioterapeut?

- Jeg ved, at der er visse tidspunkter i kampen, hvor man ikke bør gøre brug af det. Jeg tager dem i begyndelsen af et sæt. Jeg synes, det er fair at tage en, når man har et problem, sagde Rune til pressen.

Den sejr betød meget. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Casper Ruud var modsat Rune ikke så tilfreds med det hele. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Casper Ruud vandt det første sæt, men efter den omtalte medical timeout leverede Rune et vaskeægte tennisshow.

- Jeg ved ikke, om det (reglen, red.) bliver ændret i fremtiden. Det er selvfølgelig helt OK at gøre det, og det virkede, som om det hjalp ham meget. Han spillede virkelig godt i andet og tredje sæt, så hvis det var på grund af smerte, hjalp det ham meget, forklarede Ruud.