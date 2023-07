Hyggede med Kronprinsen i fire timer: - Dét talte de om

Holger Runes træner, Lars Christensen, sad ved siden af kronprins Frederik under hele kampen mod Grigor Dimitrov

Der var royalt besøg i Holger Runes spillerboks, da danskeren spillede sig videre i kvartfinalen af Wimbledon med en sejr over Grigor Dimitrov.

Ved siden af Holger Runes træner, Lars Christensen, havde ingen ringere end kronprins Frederik taget plads.

Lars Christensen sad side om side med kronprinsen i knap fire timer under det dramatiske opgør.

- Det var rigtig hyggeligt. Han er superengageret i tennis. Vi havde nogle gode snakke om taktik, det mentale og hele spillet omkring det, siger Lars Christensen, da Ekstra Bladet taler med ham på træningsanlægget dagen efter kampen.

Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Den sportsgalla kronprins rejste sig flere gange undervejs og jublede vildt, når Holger Rune gjorde noget godt.

- Han var sindssygt engageret. Han var vildt betaget af niveauet af kampen, og Holgers niveau generelt. Da det begyndte at blive spændende, og han kunne mærke, at det begyndte at gå den rigtige vej, så blev han jo mere og mere engageret som resten af bænken også blev. Så det var en dejlig oplevelse, fortæller Lars Christensen.

- Får man slet ikke præstationsangst af, at han sidder lige der ved siden af?

- Overhovedet ikke på nogen måde. Nu kender jeg ikke kronprinsen personligt. Men han er et meget rart menneske. Han har fuld respekt for det arbejde, der bliver lavet fra vores side.

- Jeg må ærligt indrømme, at det var rigtig behageligt, fordi han var interesseret i tennis. Det var derfor, jeg var der. Så mit fokus var 100 procent på banen, lyder det fra Lars Christensen.

Om Kronprins Frederik igen tager plads i boksen, når Holger Rune spiller igen, får vi at se onsdag eftermiddag.

Her spiller den danske tenniskomet kvartfinale mod Carlos Alcaraz på Wimbledons største bane, Centre Court.

Kampen starter formentlig omkring klokken 17.00 dansk tid.