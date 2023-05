Hylder Clara efter ny opvisning: - Vi kan tillade os at drømme

Med to solide sejre i French Open-kvalifikationen har danske Clara Tauson vist, at hun nærmer sig fordums styrke. Dansk ekspert er imponeret

Hun ligger i øjeblikket på 126.-pladsen på WTA's verdensrangliste, men fremtiden kan meget vel byde på en meget bedre placering.

For Clara Tauson har gennem en stor del af 2022 været plaget af skader, men nu er hun tilbage på tennisbanen - og i turneringer - og det ser ekstremt håbefuldt ud.

Det mener Eurosports tennisekspert, Michael Mortensen.

Lige nu spiller den 20-årige dansker kvalifikation til French Open, hvor hun indtil videre har sejret i sine to første kampe.

Senest gik det ud over Petra Macinko, der onsdag blev sat til vægs af Tauson i overbevisende stil med sætcifrene 6-2 og 6-1.

- Jeg synes, at hun har spillet virkelig godt. Hun har spillet med en stor autoritet, og hun ser ud til at føle sig godt tilpas på banen, siger Michael Mortensen.

Clara Tauson mangler at triumfere i en sidste kamp, før hun er kvalificeret til French Open.

Her skal hun møde svenske Mirjam Bjorklund, der i øjeblikket rangerer 159 på WTA's verdensrangliste.

Men der er ingen grund til, at det skal stoppe her, pointerer Michael Mortensen.

Sidst Clara Tauson var med i hovedtuneringen i French Open, var i 2021. Her røg hun ud i første runde. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

- Når man kigger på hendes resultater i den indeværende sæson, så synes jeg, at hun har gjort det godt.

Derfor har han også en klar idé om, hvor Tauson bør befinde sig, når 2023 går på hæld.

- Jeg synes, at et realistisk mål for hende skal være at ende i top-80, når sæsonen slutter.

Og det kan lade sig gøre for hende at nå op i det leje, da hun besidder nogle særlige evner, mener Mortensen.

- Rent spillemæssigt besidder hun nogle kvaliteter, som resten af hendes kolleger på WTA-Touren ikke er i nærheden af. Hun har et større register og flere facetter i sit spil end mange af de bedste i verden.

Samtidig mener Mortensen også, at der er stor respekt for Tauson blandt de øvrige spillere i verdenstoppen.

Han understreger, at folk godt ved, hvad hun er i stand til.

- Jeg synes godt, at vi kan tillade os at drømme på hendes vegne, for er hun altså kun 20 år. Hvis hun rent fysisk bare kan blive klar til de store opgaver, der venter derude, har hun en god fremtid.

Clara Tauson møder Mirjam Bjorklund fredag klokken 11. French Open løber frem til 11. juni.