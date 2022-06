Hylder Holger Rune: - Ikke et glatpoleret glansbillede uden kant

LAD MIG KOMME til sagen med det samme.

Jeg er med Holger Rune. Så er den del slået fast i den sort-hvide debat om vores nye danske tennisstjerne, der har fået folk til at koge ude foran tv-skærmene i nat.

De fleste virker til at være imod danskeren efter hans opsigtsvækkende opførsel i kampen mod Casper Ruud.

JEG KRUMMEDE selv tæer, da han flere gange råbte ud mod sin boks med blandt andre mor Aneke, træner Lars Christensen og søster Alma.

Jeg smågrinede, da han imiterede et par teknisk dårlige, men dog succesfulde, slag fra Casper Ruud.

Og jeg trækker på skuldrene over, at han kun gav et kort håndtryk til Casper Ruud uden øjenkontakt efter kampen.

Artiklen fortsætter efter billedet...



Casper Ruud jubler efter sejren over Holger Rune. Foto: Gonzalo Fuentes, Ritzau Scanpix

DET ER MED andre ord ikke alt, som Holger Rune gør – eller gjorde i den kamp – der var inden for stregerne. Men jeg elsker og hylder, at Holger Rune viser sine følelser og har en både farverig og kontrastfuld personlighed.

Jeg kan faktisk overhovedet ikke forstå, hvordan personlighed og følelser ikke kan hyldes – med alle de små forbehold in mente, som jeg allerede har nævnt.

Vi skal også lige huske på, at selvom Holger Rune spiller tennis som en fuldvoksen mand og derfor allerede nærmer sig top-20 i verden, så er han altså stadig en teenagedreng på 19 år. Han laver fejl – store fejl – og han dummer sig.

HAN HAR TEMPERAMENT, og det kan da være skræmmende at sidde og kigge på hjemme i stuerne, men uden det temperament var Holger Rune nok ikke blandt verdens 28 bedste tennisspillere som 19-årig.

Vi elsker jo at have danske verdensstjerner, men for at blive verdensstjerne med udgangspunkt fra Danmark kræver det noget udansk. I Caroline Wozniackis tilfælde en krævende far, som vi også lærte at leve med, som tiden gik.

I Holger Runes tilfælde et temperament, der i de værste stunder får ham til at fremstå forfærdeligt, men som ingen af os overhovedet så i storkampen mod Stefanos Tsitsipas.

Artiklen fortsætter efter billedet..



Holger Rune med et af sine udfald. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

JA, HOLGER RUNE skal lære at styre temperamentet og sine udbrud, men sgu ikke for min skyld eller jeres skyld.

Det skal være for sin egen skyld, så modstanderne ikke kan provokere ham 20 procent dårligere. Derfor er det da også noget, som hans team helt sikkert er opmærksomme på, og som Holger Rune godt selv ved.

Vi andre kan så passende øve os på at acceptere, at vi har et dansk supertalent, der ikke er perfekt, men som giver os meget mere end god tennis.

ET DANSK SUPERTALENT, der ligner os andre, når vi banker padel-battet ind i glasvæggen eller psyker vores modstandere. Ikke et glatpoleret glansbillede uden kant - og som alle har glemt igen, når ketcheren er smidt.

Det er jo ikke så svært, når hovedpersonen hedder John McEnroe og er amerikaner. Så hvorfor må man ikke, når man hedder Holger Rune og heldigvis er dansk?