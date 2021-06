Hyldes efter stjerne-fight

- Clara spiller en flot kamp og får sendt et signal om, at hun er en spiller, der vil præge WTA-turen i løbet af relativt kort tid, mener Michael Mortensen

Over 108 minutters tempofyldt fight beviste Clara Tauson endnu engang, at hun kan bide skeer med de største. Ikke mindst på parisisk grus.

For ganske vist tabte den 18-årige dansker til den 13 år ældre belarusser, 15. seedede Victoria Azarenka med 5-7, 4-6, og selv om sejren i den tætte kamp var fortjent, så var verdens nummer 90 ikke så mange marginaler fra at overraske.

Men serven kom aldrig helt op at køre mod en af verdens bedste til at returnere, og samtidig viste veteranen flere eksempler på rutinens værdi og en topspillers evne til at hæve niveauet en anelse, når det spidser til.

- Ja, hun er lidt mere snu på nogle tidspunkter og har en meget stærk tilstedeværelse. Som veteran ved hun, hvornår hun skal bevare roen og undgå fejl. Og så ved hun godt, at der er nogle sommerfugle i maven nede hos den unge, forklarer toptræner og kommentator hos Discovery, Michael Mortensen.

Så Clara Tauson må nøjes med at glæde sig over, at hun for andet år i træk nåede anden runde ved French Open, og at hun endnu engang har mærket, hvor tæt hun er på at tage næste skridt opad.

- Clara er jo med i størstedelen af kampen men mangler lige det sidste på rutine og overblik. Men hun spiller en flot kamp og får sendt et signal om, at hun er en spiller, der vil præge WTA-turen i løbet af relativt kort tid, mener Michael Mortensen.

Clara Tauson har et godt øje til bolden. Nu skal hun bare lære at adminstrere sit spil bedre, mener Michael Mortensen. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Tauson, der ind i mellem diskede op med lækre vinderslag i form af både stopbolde, lob og hvinende grundslag ned langs linjen, slog faktisk en vinder mere end Azarenka men lavede også fem uprovokerede fejl mere.

- Clara spænder lige lidt op og blive hektisk på nogle tidspunkter, og det er det, hun skal lære af, til hun næste gang møder en storspiller. Hun står på en stor bane mod en spiller af den kaliber, der har slået hele verdenseliten, og alligevel spiller hun lige op med hende.

- Så Clara kan være godt tilfreds med sin præstation i French Open. Hun kan så meget og er en forrygende boldspiller. Nu skal hun bare lære at administrere sit spil lidt bedre, vurderer Michael Mortensen.

I en anden generationernes kamp slog amerikanske Madison Keys den 18-årige canadier, Leylah Fernandez med 6-1, 7-5 og gjorde sig klar til at møde Azarenka.

