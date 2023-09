Hyldet af verdensstjerne: - Tak, Caroline

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Historien om Caroline Wozniackis comeback giver genlyd på US Open.

For ikke nok med at danskeren har født to børn og er kommet tilbage på den store scene, så har hun rent spillemæssigt nået nye højder under turneringen i New York.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

En af dem, der har fulgt med, er belarusseren Aryna Sabalenka, der er nummer to på verdensranglisten.

- Jeg synes, det er fantastisk. Hun har været ude i mere end tre og et halvt år, har fået to børn, er kommet tilbage og spiller stadig sit bedste tennis.

- Hvis man har det niveau, som hun har nu, kommer man aldrig til at miste det. Sådan føles det at se hende spille, siger Aryna Sabalenka på et pressemøde under US Open.

Foto: Jonas Olufson

Den 25-årige verdensstjerne bliver inspireret af at se Caroline Wozniackis comeback. Og det giver hende håb for hendes egen fremtid.

- Det giver mig troen på, at jeg en dag, hvis jeg gerne vil have børn, har en chance for at komme tilbage.

- Så tak for det. Det er så stor en inspiration, siger Sabalenka.

Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki og Aryna Sabalenka er i hver sin ende af lodtrækningen i US Open og kan derfor først risikere at møde hinanden i en eventuel finale.

Før Wozniacki når så langt skal hun forbi Coco Gauff i fjerde runde af turneringen.

Den kamp bliver spillet søndag, og forventes at gå i gang omkring klokken 20.30 dansk tid.