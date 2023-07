I dag sker det: Skal spille sammen

Clara Tauson måtte trække sig fra Wimbledon grundet en skade, men hun har det godt og er klar til at stå side om side med Holger Rune i mixed double ved Hopman Cup, lyder det fra hendes træner, Carlos Martinez

For første gang nogensinde skal Danmarks to største tennisstjerner, Clara Tauson og Holger Rune, stille op sammen som seniorer, når Hopman Cup begynder i Nice i dag.

Og den premiere er Tauson, der måtte melde afbud til Wimbledon grundet en knæskade, helt klar til, forsikrer hendes træner, Carlos Martinez, i en sms til Ekstra Bladet.

- Hun har det godt, og hun kommer sig godt over sin skade. Vi arbejder særligt med den fysiske del lige nu, så forhåbentlig skal det hele nok gå, lyder det fra Martinez.

Holger Rune og Clara Tauson længst til venstre. Foto: Jonas Olufson

Clara Tauson og Holger Rune er nærmest jævnaldrende og har været venner fra barnsben.

Den dag i dag er der stadig et tæt bånd mellem de to tennisstjerner.

- Vi har et godt forhold, lød det fra Clara Tauson i maj, hvor hun både inden og efter sin afgørende kvalifikationskamp til Roland Garros fortalte, at hun havde været i dialog med Rune.

Også Rune har tidligere beskrevet venskabet mellem de to, der dog ikke ses så tit, da en presset turneringskalender ikke ofte tillader det.

- Det er meget hektisk, når man spiller turnering. Det er ikke så ofte, vi kan snakke. Vi havde egentlig aftalt at tage en frokost her på et tidspunkt, lød det fra Rune.

Tager han hele banen?

Hopman Cup er en turnering for mixede hold, og de øvrige deltagernationer er Frankrig, Kroatien, Belgien, Schweiz og Spanien, der har Alcaraz, som slog Rune ud af Wimbledon, på holdkortet.

- Jeg er ikke sikker på, om han bare tager hele banen, og om jeg bare sætter mig foran og tager vand. Vi skal måske lige have ti minutter, hvor vi lige finder ud af, hvem der står hvor, siger Tauson til TV 2.

Danmark har en gang tidligere været repræsenteret ved turneringen, som i år genopstår efter en pause siden 2019. Det var i 2012, hvor Caroline Wozniacki og Frederik Løchte Nielsen udgjorde det danske hold.

Tauson skal først spille en singlekamp kl. 16. Herefter skal Rune spille - tidligst kl. 18 - inden de skal spille sammen tidligst kl. 21.

