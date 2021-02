I heftigt skænderi med dommer

Nick Kyrgios var svært utilfreds med teknikken i Australian Open-kampen mod Ugo Humbert og lod frustrationen gå ud over dommeren

Det er mindre end en uge siden, at Nick Kyrgios skabte sig mod kroatiske Borna Coric, hvor han blandt andet blamerede sig ved at at smadre en ketcher og kaste den op på de tomme tilskuerpladser.

Men allerede onsdag dansk tid stjal australieren endnu en gang opmærksomheden. Denne gang ved Australian Open, da han skældte kraftigt ud på dommeren i opgøret mod franske Ugo Humbert.

Utilfredsheden skyldtes, at Nick Kyrgios ikke havde tillid til den teknik, der måler, om en serv rammer nettet.

- Bolden var så højt (en halv meter, red.) over nettet. Genstart maskinen, lød ordren mod dommer Marijana Veljovic.

- Se det i replay. Der er tydeligvis noget galt. Genstart maskinen, fortsatte han og bad flere gange om at få nulstillet apparatet,

Nick Kyrgios var rasende på både dommer og teknik. Foto: William West/Ritzau Scanpix

I femte og afgørende sæt hamrede Kyrgios en serv direkte i nettet, så sensoren røg af.

Mens dommeren forsøgte at montere den igen, måtte hun lægge ører til heftig kritik fra den kontroversielle australier.

- Sluk maskinen. Bare sluk den. Det skete med hans serv, nu sker det igen med min. Det smadrer kampen, forstår du?

- Nej du forstår det ikke. Se stillingen. Jeg er nødt til at trække mig snart, hvis du ikke slukker den. Jeg spiller ikke videre, hvis du ikke slukker den, lød det aggressivt mod Marijana Veljovic, der dog ikke lod sig friste af at eskalere konflikten.

På daværende tidspunkt var Nick Kyrgios snævert bagud i femte sæt, men endte med at vinde kampen 3-2 og er dermed klar til næste runde på hjemmebane.

Arrangørerne erkendte efterfølgende, at sensoren blev udskiftet før næste kamp, men ville kun oplyse, at den gik i stykker under kampen - og altså ikke om den viste fejl i løbet af hele Kyrgios' opgør mod Humbert.

