I kapløb med tiden: - Han har det bedre

Holger Rune måtte lørdag eftermiddag afbryde sin træning på grund af en skade i ryggen.

Men trods skaden var han tilbage på tennisbanen søndag, hvor han trænede sammen med schweiziske Stan Wavrinka.

Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Men selvom der var positive tegn at spore, mærker han stadig skaden i den øvre ryg.

- Der er ingen tvivl om, at det er bedre siden i går. Men man bliver lidt mere irritabel, når kroppen ikke er 100 procent.

- Han kom over til mig i morges og fortalte, at han stadig kunne mærke spasmer i musklen, og at den var hård, siger Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende på træningsanlægget.

Men trods den drilske ryg er danskeren i godt humør.

- Han har det sgu godt oppe i hovedet. Og han er glad for græsset, siger Aneke Rune.

Under tidspres

Da Holger Rune først skal i aktion tirsdag, er der stadig et par dage at løbe på, før han skal i aktion.

Og det kan vise sig at være et kapløb med tiden, om vi får Holger Rune at se på 100 procent i sin første kamp.

- Vi kan ikke have, at kroppen er begrænset. Det går ikke. Lad os håbe, at den bliver dejligt blød, den muskel, inden tirsdag, siger Aneke Rune.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Holger Rune-lejren valgte lørdag at kontakte en fysioterapeut, der hjalp ham med ryggen, da han fik problemer under en turnering i San Remo sidste år.

- Vi har fået nogle øvelser fra vores gamle mirakelmand fra San Remo, hvor han også havde problemer med overryggen. Og dem har han været så sød at sende på video.

- Så lavede jeg de der øvelser med ham. Men jeg er jo ikke superstærk, selvom jeg kravler rundt og lægger energi i. Den er superspændt musklen. Men det er en muskel, og det er positivt, siger Aneke Rune.

Om Holger Rune når at blive helt fit for fight, får vi svar på tirsdag, når han møder britiske George Loffhagen i første runde af turneringen.

Der er endnu ikke fastlagt et konkret spilletidspunkt.