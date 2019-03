I klemme med wildcards: Udlandet afviser Clara

Clara Tauson er netop vendt hjem fra sit imponerende felttog i Kina, hvor hun vandt to seniorturneringer og forbedrede sin placering på såvel WTA’s som ITF’s ranglister, hvor hun nu er henholdsvis nummer 407 og 262.

Men desværre åbner det ikke i sig selv døren til turneringer på højere niveau, og der er ingen hjælp at hente i udlandet for den 16-årige grand slam-vinder fra Australien.

Tværtimod beskytter hvert land deres egne, har sportschef i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Ankersen, på smertelig vis erfaret.

- Folk er venlige, når man ringer, men turneringsdirektørerne henviser bare til deres forbund, som styrer uddelingen af wildcards, og de tilgodeser deres egne nationale talenter, fortæller han.

Ikke engang svenskerne viser søstersolidaritet.

- WTA-turneringen i Båstad ville være oplagt, men vi har jo ikke noget at bytte med uden egne turneringer, og svenskerne kan ikke give Clara et wildcard fremfor et af deres egne talenter, for så bliver der intern ballade med klubber og forældre.

- Vi får ikke noget forærende, og det gør lidt ondt, at Clara kommer i klemme. Det er lidt frustrerende at se hendes junior-rivaler fra Kina, England og andre store nationer løbe fra hende op ad ranglisten, siger Jens Anker Andersen, som dog forsøger at holde liv i den optimisme, talentet berettiger til.

- Clara kan du ikke holde nede. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men turen vil måske tage lidt længere for hende end for nogle af de andre.

Clara Tauson gør mere, end hun skal, og hun har nu vundet 26 turneringskampe på stribe i 2019. Foto: Roger Parker

Han talte med hende torsdag, hvor hun trænede hjemme på KB’s anlæg.

- Hun er glad, og det er vi alle. Det kører jo rigtigt godt. Hun indfrier vores høje forventninger.

- Hun imponerer mig hver dag, men jeg var ikke mindst imponeret over måden, hvorpå hun bare blev ved. En finale er ikke nok for Clara. Hun vil videre. Hun tager ikke afsted for bare at snuse.

I Kina benyttede Clara Tauson et af de to wildcards, hun som top-junior får tildelt til seniorturneringer med 60.000 dollars i præmiesum, hvorefter hun vandt en noget mindre i 15.000-regi.

De sidste skal hun helst undgå i fremtiden, mener sportschefen. Men rangeringen rækker ikke helt til at springe direkte ind i de lidt større med 25.000 i præmiesum og point til WTA-ranglisten.

- Hvis hun skal spille i dem, så er hun nødt til at gå igennem kvalifikationen. Det er en svær balance lige nu, mener han.

En ny pressemeddelelse fra ITF rummer dog godt nyt. Forbundet vil således udvide kvoten fra tre til fem wildcards til de bedste juniorer. Det fremgår dog ikke til hvilken turneringskategori.

I Junior-regi vil kun grand slams fremover være interessante for Clara Tauson.

- Jeg regner med, at hun tilmelder sig French Open. Hun vil gerne spille den, for det er jo en stor oplevelse. Men nu må vi se, om der samtidig skulle dukke et wildcard op til en seniorturnering, siger Jens Anker Andersen.

I Claras kølvand er Holger Rune stadig verdens bedste i årgang 2003 og nummer 25 på juniorernes verdensrangliste. Han spiller selvsagt French Open, ligesom jævnaldrende Elmer Møller (rangeret 95) formentlig får sin grand slam debut samme sted.

