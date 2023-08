I skyggen af Wozniacki: - Det må de selv styre

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

Nyheden om Caroline Wozniackis comeback nåede knap at bundfælde sig, før den næste tanke meldte sig: Kommer Caroline Wozniacki og Holger Rune til at spille mixed double sammen til OL i 2024?

Midt i al Wozniacki-hypen var det som om, at Danmarks anden danske kvindelige tennisstjerne Clara Tauson gled lidt i baggrunden.

Caroline Wozniacki har selv luftet drømmene om at spille mixed double med Holger Rune. Foto: Jonas Olufson

Men det lever Clara Tauson fint med.

- Jeg har ikke et problem med det. Jeg fokuserer på mig selv. Det er da super, at hun er tilbage og gerne vil prøve det af igen, siger Clara Tauson.

Har intet OL-håb

Holger Rune og Caroline Wozniacki har begge offentligt luftet deres drømme om at spille mixed double sammen til OL.

- Det må de selv styre. Jeg er her for at spille single, siger Clara Tauson.

Foto: Jonas Olufson

I juli spillede Tauson mixed double med Holger Rune i Hopman Cup, men hun gør sig ikke nogen store forhåbninger om at gøre det samme til OL.

Annonce:

- Jeg har ikke en rangering, der ligger til OL lige nu. Det er kun Holger, der har det. Så det må vi tage til den tid.

- Men jo, selvfølgelig ville det være megafedt at være med til OL som tennisspiller. Men mit mål lige nu er, at komme op ad rangeringen og spille noget bedre tennis, lyder det fra Clara Tauson.

Fik tæsk i Hopman Cup

Det er da heller ikke, fordi at double-konstellationen med Clara Tauson og Holger Rune har været særlig succesfuld.

Holger Rune og Clara Tauson spillede mixed double sammen til Hopman Cup. Foto: Emilie Lohmann/DPPI/Shutterstock/Ritzau Scanpic

Til Hopman Cup blev det til to nederlag til Frankrig og Schweiz med en Holger Rune, der bestemt ikke var i topform.

- Han var ikke helt på toppen. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved.

- Jeg var bare glad for, at jeg var godt spillende. Det er det vigtigste for mig. Selvfølgelig havde det været sjovere at spille lidt bedre i de mixed doubler der, men det vigtigste for mig var at have det sjovt og spille noget god tennis, siger Clara Tauson.

Annonce:

Imponeret af Wozniacki

Selvom Caroline Wozniackis comeback ikke har været den store succes indtil videre, så er Clara Tauson imponeret af hendes niveau.

- Jeg havde ikke forventet, at hun ville være i så god form allerede. Men jeg har set en smule af hendes kampe. Jeg ser frem til at se, hvem hun spiller mod, og hvordan hun gør det her, siger Clara Tauson.

Der er kun fokus på single for Clara Tauson. Foto: Jonas Olufson

Clara Tauson skal i aktion ved US Open tirsdag, hvor hun møder Anastasia Potapova, der er seedet som nummer 27 i turneringen.

Kampen forventes at gå i gang omkring klokken 23.00 dansk tid.