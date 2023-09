I svime over Wozniacki: - Hun er en legende

Det bliver et opgør mellem to generationer, når 33-årige Caroline Wozniacki i fjerde runde af US Open står over for 19-årige Coco Gauff

Coco Cauff troede aldrig, hun ville få muligheden for at spille mod Caroline Wozniacki, som hun så, da hun voksede op

Det bliver et opgør mellem to generationer, når 33-årige Caroline Wozniacki i fjerde runde af US Open står over for 19-årige Coco Gauff.

Caroline Wozniacki trænede lørdag forud for sin kamp søndag. Foto: Jonas Olufson

For mens Caroline Wozniacki har vundet adskillige turneringer på WTA-touren, er blevet pensioneret, har fået børn og er kommet tilbage igen, er Coco Gauff stadig kun i den spæde start af sin karriere.

- Jeg kender hende efter at have set hende, mens jeg voksede op. Det bliver så fedt. Jeg er virkelig spændt.

- At spille mod en legende som hende, bliver virkelig fedt. Jeg kommer ikke til at tage det øjeblik for givet, siger Coco Gauff, da hun bliver spurgt ind til mødet med Wozniacki på et pressemøde.

Coco Gauff kalder Caroline Wozniacki for en 'legende'. Foto: Jonas Olufson

Coco Gauff har allerede stået over for mange store spillere i sin endnu korte karriere. Men hun havde alligevel ikke troet, at hun ville få lov til at møde Caroline Wozniacki.

Annonce:

- Jeg troede aldrig, jeg ville være i den her position. Specielt ikke efter hun blev pensioneret og kom tilbage, siger den unge amerikanske stjerne.

Kender hinanden

Selvom de to spillere aldrig har stået over for hinanden, kender Caroline Wozniacki udmærket til Coco Gauffs styrker og svagheder.

- Hun spiller godt. Hun har vundet meget i den sidste halvanden måned. Hun har selvtilliden i orden, men jeg tror på mig selv, siger Caroline Wozniacki.

Coco Gauff mener, at Caroline Wozniacki kan have en fordel, fordi hun har kommenteret tennis. Foto: Jonas Olufson

Mens danskeren har været væk fra sporten, har hun arbejdet som kommentator for blandt andet ESPN.

Og det kan blive en fordel, hvis man spørger Coco Gauff.

- Hun kender nok mit spil ret godt. Jeg ved ikke, om hun har kommenteret mine kampe, men jeg ved, hun har set meget tennis, mens hun har været væk, siger det 19-årige stortalent.

Der er stor respekt for Coco Gauff fra Caroline Wozniackis side. Foto: Jonas Olufson

Gauff har da også haft lejlighed til selv at kigge på Wozniacki.

- Hun kommer ikke til at give mig noget som helst. Hun er helt åbenlyst en af de spillere, der bevæger sig godt. Hun får mange bolde over nettet, så jeg forventer lange dueller.

Annonce:

- Hun spiller lidt mere aggressivt nu, hvis man sammenligner hende med, før hun vandt i Australien, siger Coco Gauff.

Den største scene

Kampen bliver formentlig spillet på Arthur Ashe Stadium, hvor Caroline Wozniacki har spillet sine to seneste kampe.

Arthur Ashe Stadium har plads til 24.000 tilskuere. Foto: Jonas Olufson

Her har hun haft stor opbakning fra publikum, men hun forventer en anderledes stemning søndag.

- Jeg tror, at den eneste, jeg ikke får fuld opbakning af, er Coco. Men alle andre har jeg haft rigtig meget opbakning med mig. Det er en fed følelse at stå derude på så stor en bane og have hele stadion med sig.

- Jeg tror, at turneringen er ret glade for, at de får den her kamp, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki har spillet sine seneste to kampe på Arthur Ashe Stadium. Foto: Jonas Olufson

Arthur Ashe Stadium har plads til knap 24.000 mennesker og er det største tennisstadion i verden.

- USA kan godt kan lide at gøre et stort show ud af det. Og det gør, at det er fedt, at komme ind som tennisspiller og nyde oplevelsen på en anden måde. Det er mørkt, og du kan ikke se de øverste tribuner. Der er bare et eller andet specielt ved det, siger hun.

Kampen bliver formentlig spillet omkring klokken 20.30 dansk tid og kan naturligvis følges på eb.dk.