I tvivl efter fiasko

Det lader til at lakke mod enden for en af de største kvindelige tennisspillere i dette århundrede.

Natten til tirsdag dansk tid måtte russeren Maria Sharapova for tredje grand slam-turnering i træk se sig slået allerede i første runde, da hendes første kamp i Australian Open mod Donna Vekic blev tabt 3-6, 4-6.

På spørgsmålet om hvor vidt hun har i sinde at vende tilbage til Australian Open, havde den 32-årige Sharapova intet klart svar.

- Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er svært for mig at sige, hvad der vil ske 12 måneder fremme i tiden, siger Maria Sharapova på pressemødet efter kampen.

Sharapova fik sit gennembrud, da hun som bare 17-årig vandt Wimbledon i 2004. Siden triumferede hun også ved de tre øvrige grand slam-turneringer, og hun snuppede karrierens femte grand slam-sejr ved French Open i 2014.

Maria Sharapova kan risikere at dumpe ned på den forkerte side af nummer 350 på verdensranglisten. Foto: John Donegan / Ritzau Scanpix.

Årene efter har dog været knap så opmuntrende. En skulderskade har ofte sat hende ud af spillet, og i 2016 blev hun straffet med karantæne i 15 måneder for brug af forbudte stoffer.

Efter karantænen har hun forsøgt at spille sig tilbage til verdenseliten, men uden den store succes.

I 2019 blev det på grund af flere skader blot til otte turneringer og ofte med tidlige exits som følge. Ikke siden januar sidste år har hun formået at vinde to kampe i træk. Da nåede hun ottendedelsfinalen i Australian Open.

Maria Sharapova ved ikke om hvorvidt hun vender tilbage til Australian Open. Foto: John Donegan / Ritzau Scanpix.

De indtjente point fra den lejlighed mister hun nu, og derfor har hun udsigt til dumpe fra placeringen som nummer 145 i verden til en placering på den forkerte side af nummer 350.

- Jeg tænker ikke så dybt over placeringen. Den største grund til den er, at jeg næsten ikke spillede sidste år på grund af skader. Det skal man tage højde for, siger Sharapova.

Hun ved endnu ikke, om hun vil jagte oprejsning på touren.

- Ærligt talt vil jeg gerne svare, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke planlagt mit skema efter turneringen her, lyder russerens svar.

