Idiot-kæreste tæt på at koste Wimbledon-vinder livet

Marion Bartolis helbred var i så ringe forfatning, at hun i 2016 af sin læge blev beordret til ikke at deltage i turneringen 'Legends of Wimbledon.'

I et opsigtsvækkende interview med avisen L'Equipe forklarer den 33-årige franske tennisspiller, at lægen vurderede, at hendes hjerte var for svagt til at kunne holde til at spille turneringen.

Kombinationen af en idiot-kæreste og en alvorlig virus, der kostede en masse muskelmasse, førte til den alvorlige situation, hvor lægen stoppede den tidligere verdensetter.

Marion Bartoli spilede double ved Franch Open 2017. Foto: Imago Sport/All Over Press

I interviewet fortæller den franske spiller, at hun tabte sig meget, da hun tilbage i 2013 besluttede at stoppe karrieren.

- Jeg var den lykkeligste person i verden, da jeg stoppede min karriere. Så mødte jeg min eks-kæreste, og han sagde, at jeg var fed. Hver dag, Når vi passerede en tynd kvinde på gaden, bemærkede han, hvor smuk hun var.

- Det hjalp mig ikke. Jeg tillod en anden person at ødelægge og opsluge mig. Jeg troede ikke det var muligt, fortæller Marion Bartoli.

De konstante bemærkninger fra kæresten ledte Marion Bartoli ud i et stort vægttab, der svækkede hendes immunsystem, og hun fik efterfølgende en alvorlig muskelvirus på en rejse til Indien, der var tæt på at få alvorlige konsekvenser.

Kæresten mente, at Marion Bartoli var 'færdig,' men den franske tennisfighter trodsede sin partner og brød med 'et fuldendt røvhul,' som hun beskriver sin tidligere kæreste.

Marion Bartoli arbejdede i 2016 ved French Open. Foto: Ella Ling/BPI/REX/All Over Press

Marion Bartoli annoncerede i slutningen af 2017, at hun var parat til at vende tilbage til tennisbanen.

- Han mente, at jeg var levere end det laveste. I dag står jeg igen. Jeg er fyldt med livsglæde. Jeg føler, at det har udvisket minderne om ham, siger Marion Bartoli i glad forvemtning om det, som fremtiden kan rumme.

Mario Bartoli har overvundet den psykiske terror fra sin tidligere kæreste. Foto: All Over Press

