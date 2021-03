Ikke sket i 15 år: Her er forgængerens råd

Holger Rune har fået den vane at gå i Kristian Pless’ historiske fodspor.

Først nåede han forrige år en juniorfinale i en grand slam tyve år efter forgængeren, og fredag står han som den første, danske herresinglespiller i en ATP-kvartfinale, siden Pless gjorde det som den seneste i Newport i juli 2006.

I dag følger den 40-årig jurist sin lovende efterfølger på afstand, og han kan lide det, han ser, mens han har det lidt mere blandet med det, han hører.

- Han har jo rykket rigtig godt efter lidt problemer på et tidspunkt sidste år, og nu har han slået en masse spillere i niveauet omkring Top 200.

- Det her været fine resultater og fin stabilitet, og det er jo også nødvendigt, hvis du vil i Top 100 snart.

Pless og Kenneth Carlsen til træning i 2006. Samme år, hvor de begge spillede deres sidste ATP-kvartfinale. Foto: Thomas Wilmann

- Og så er det superpositivt, at han spiller så godt i så stor en turnering netop nu, og mentalt virker han jo, som om han virkelig tror på sig selv, lyder det fra Kristian Pless, der især ser Holger Rune som en rigtig grushaj.

- Jeg ser ham stadig som en super grusspiller. Det er også her, han klarer sig rigtig godt. Hans spil ligger rigtig godt til de langsomme underlag, hvor han giver meget få bolde væk og laver meget få fejl.

- Når han har selvtillid, og det hele kører, så er det modstanderen, der skal slå HAM, for så kan han det hele med stopbolde og stort overskud.

- Derfor giver det også god mening, at resultaterne kommer her, siger Kristian Pless, der opnåede en placering som nummer 68 på verdensranglisten, før han stoppede sin aktive karriere i 2009.

Kristian Pless er tilhænger af lidt mere ydmyghed end den, han oplever hos Holger Rune. Foto: Thomas Wilmann

I forhold til 17-årige Holger Runes fremtid opfordrer han til både ydmyghed og tålmodighed.

- Det er vigtigt at tænke på at blive ved med at udvikle sig. Der skal stadig lægges meget til. Man kan ikke forvente, at han bare høvler igennem det hele. Der skal meget til for at havne helt i toppen, siger han og fremhæver den jævnaldrende spanier, Carlos Alcarez, verdens nummer 132, som et eksempel til efterfølgelse.

- Jeg synes, han gør det på den gode måde ved at være ydmyg, så han ikke lægger for stort et pres på sig selv.

- Jeg synes til gengæld, at Holger lægger utroligt stort pres på sig selv med sine udmeldinger. Det kan jo give bagslag, hvis han ikke leverer, siger han med adresse til Runes frejdigt udmeldte ambitioner om at blive en af verdens bedste.

Han tager det næste skridt fredag ved Chile Open, hvor han møder den argentinske veteran, Federico Delbonis, verdens nummer 86.

- Holger skal fokusere på sig selv. Men Delbonis vil være en god test for ham, for her taler vi om en rigtig stabil grusspiller, mener Kristian Pless.

