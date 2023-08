Indbakken er brandvarm: Forhandler med flere firmaer

Selvom hun har været væk fra sporten i tre og et halvt år, er Caroline Wozniacki stadig en gigantisk stjerne på det internationale tennisscene.

Siden hun annoncerede sit comeback, har flere selskaber derfor kontaktet hende for at lave sponsoraftaler.

Foto: Jonas Olufson

Det fortæller hun på et pressemøde i forbindelse med US Open.

- Vi er i dialog med et par virksomheder lige nu, som jeg er meget spændt på. Jeg kan selvfølgelig ikke sige så meget om det endnu, lyder det fra Caroline Wozniacki.

Vælger og vrager

Men det er ikke hvem som helst, der får lov til at bruge den danske megastjerne som reklamesøjle.

- Jeg vil gerne arbejde med virksomheder, som jeg rent faktisk bruger og kan lide. Nogen, som jeg føler, har den samme passion og værdier, som min familie og jeg har, fortæller danskeren og uddyber, hvem det så kunne være.

- Det kan for eksempel være steder at bo eller noget i den stil. Noget, der gør vores liv nemmere og mere bekvemmeligt, siger hun.

Foto: Jonas Olufson

Med alderen og erfaringen er det blevet nemmere for Caroline Wozniacki at vælge og vrage mellem de mange tilbud.

- Jeg føler, jeg har mere klarsyn. Både på banen, når det kommer til fitness, det fysiske og den slags. Men også uden for banen, hvad end det handler om børn eller sponsorater. Jeg føler mig ikke så stresset af det længere.

- Jeg har fået en form for ro ved at have været væk fra sporten og være blevet mor, siger hun.