Indgik aftale som otteårig

De har haft utallige opture og nedture sammen, og de har haft brud og genforeninger.

Når snakken falder på Caroline Wozniacki og hendes karriere, er det umuligt ikke også at nævne farmand Piotr, som har trænet hende igennem mange år ad flere omgange.

Da Caroline som pige satte sig et mål om at nå til tops, måtte hun samtidig gå med på én betingelse fra sin far.

- Som otteårig laver Caroline en aftale med vores far. Hun vil være verdens bedste tennisspiller. Vores far ved, hvad det kræver. Som tidligere fodboldspiller på topplan stiller han kun én eneste betingelse.

- Caroline skal gøres præcis, som han siger, hvis det skal lykkes, siger storebror Patrik Wozniacki i en dokumentar om søsteren på TV2 Play.

Der blev indgået en aftale i Wozniacki-familien mellem far og datter, fortæller Patrik. Foto: International Sports Fotos LTD/Roger Parker

Og der var god grund til et tæt samarbejde mellem dem.

Når noget generer Caroline, er det kun Piotr, der ved, hvad det er ifølge storebroren.

- Det har været portrætteret i medierne, at min far ikke ville give slip, men det er simpelthen, fordi ellers så kan tingene ikke fungere, og maskinrummet, som er Caroline, går i stykker, hvis det den olie ikke er der.

Piotr har trænet sin datter i mange år. Foto: International Sports Fotos LTD/Roger Parker

Efter Caroline Wozniackis sidste kamp i karrieren i starten af året under Australian Open var far og træner Piotr både glad og lettet.

- Fra i dag af er jeg en fri mand. Jeg er glad for, at Caroline har spillet så godt i så mange år, og jeg er også rigtig glad for, at Caroline er stoppet, og far har fået fri, sagde han dengang til Eurosport.

Trods bump på vejen må aftalen mellem far og datter siges at have båret frugt. Caroline har vundet 30 WTA-titler med grand slam-sejren til Australian Open 2018 som den største.

Desuden har hun ligget øverst på vedensranglisten i samlet 71 uger.

