Indrømmer: Spyttede mod tilskuer

Nick Kyrgios indrømmede efter sin første runde-sejr tirsdag, at han spyttede mod en fan, der ifølge ham selv var respektløs over for ham

Det er ikke uvant, at Nick Kyrgios får opmærksomhed for alt andet end sit tennisspil.

Og nu er han kommet i vælten igen, efter han spyttede mod en tilskuer under første runde-kampen mod britiske Paul Jubb tirsdag.

Ifølge Sky Sports skulle en reporter til at spørge ham, om det var sandt, at han spyttede mod en tilskuer, men så afbrød australieren.

- Mod en af de personer, der var respektløs over for mig? Ja. Jeg ville ikke gøre det mod nogen, der støttede mig.

- Jeg har skullet leve med had og negativitet i så lang tid, så jeg føler ikke, jeg skyldte den person noget.

Og der var da heller ingen tvivl om Kyrgios' holdninger til nogle af de fremmødte tilskuere på Wimbledons bane tre. Han appellerede flere gange til dommeren om, at nogle af tilskuerne skulle smides ud.

- Jeg sagde ikke noget til tilskuerne, indtil de startede.

- Jeg elsker den her turnering. Det har ikke noget at gøre med Wimbledon. Jeg tror bare, at der er en generation af mennesker, også på sociale medier, der føler, at de har ret til at kommentere hver en lille ting med negativitet. Det fortsætter bare i det virkelige liv, lød det fra ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var god stemning mellem de to kombattanter efter sidste bold. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

27-årige Kyrgios havde også en ophedet debat med en linjedommer under kampen, og han står ved sin kritik af dommeren, som han omtalte 'den gamle mand.'

- Jeg sagde, de fleste dommere var ældre, og jeg synes ikke, det er ideelt, når man spiller en sport med så små marginer. Det er faktum, at unge mennesker har bedre syn.

- Når man spiller en sport for hundredtusindvis af dollars, synes du ikke, vi skal have folk, der kan kalde en bold inde eller ude?

- Jeg ramte en bold, som den gamle mand kaldte ude. Den var inde. Men kan argumentere for, at hvis han var 40 år gammel, så havde han måske ikke kaldt den ude. I det her tilfælde var kaldet forkert.

På trods af den hårde kritik af tilskuere og dommer vandt Nick Kyrgios i en ren fem-sæts-gyser over Paul Jubb. 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5 blev cifrene.

I næste runde venter serbiske Filip Krajinovic, der ligger nummer 30 i verden.

