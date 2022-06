Ingen hæmninger: Skal æde ham på psyken

Godt nok er han ni år ældre end danskeren, men spillemæssigt skal Holger Rune vise hele verden, han er langt mere erfaren end Marcos Giron.

Når de to skal i duel tirsdag i kampen om avancement til anden runde i Wimbledon, er det fuldstændig afgørende, Rune viser, hvem der bestemmer.

Det mener tennisekspert og kommentator Michael Mortensen, da Ekstra Bladet tager en snak med ham om, hvordan den 19-årige komet skal slå sin amerikanske modstander.

- Holger skal signalere på banen, at det er ham, der er bedst. Det er ham, der er den bedst rangerede spiller. Det er ham, der skal tage teten.

- Han skal ganske enkelt forsøge at æde Giron rent psykologisk og få overtaget på den måde så hurtigt som muligt i kampen. Også selvom han har haft en ringere optakt på græs end Giron.

Marcos Giron har spillet fine kampe op til den legendariske græsturnering. Foto: TOM WELLER/Ritzau Scanpix

Ganske rigtigt.

Holger Rune har tabt de to kampe han har spillet på det grønne underlag. Græs er en helt anden størrelse for ham end gruset, som han altså spiller fremragende tennis på.

Giron har derimod haft en god optakt.

- Skal Holger Rune være skuffet, hvis han taber?

- Han skal ikke være skuffet. Marcos Giron er en virkelig god spiller, der har spillet gode turneringer op til Wimbledon. Han var i kvartfinalen på Mallorca, hvor han spillede en flot kamp mod Tsitsipas (Stefanos, red.) og leverede også ganske stærkt i Halle Open.

- Giron er sådan rigtig terrier-type. Han har en god fysik, han arbejder tæt på baglinjen og spiller meget hurtigt. Det er vigtigt, at Holger sætter sig på ham fra starten af, fordi ellers kan han godt risikere at løbe ind i en røvfuld og få store problemer. Det bliver bestemt ikke en nem kamp, vurderer Michael Mortensen.

Foto: Steven Paston/Ritzau Scanpix

Skal acceptere fejl

Lørdag, søndag og mandag har danskeren haft to træningspas, og klokken 12.00 tirsdag trænede han også en halv times tid. Det er blevet brugt på at forfine det offensive spil, serven og bevægelserne på det hurtige underlag.

Hvis Michael Mortensen kan give to råd til danskeren, inden han skal i kamp, handler det for det første om at acceptere, at alt ikke bliver perfekt.

- Han skal koncentrere sig om sin egen serv og holde den. Han skal også acceptere, at der vil komme fejl og ikke lade sig slå ud af det.

- Faktisk minder de to spillere ret meget om hinanden spillemæssigt. De arbejder begge to tæt på baglinjen, har en stærk for- og baghånd, så det bliver en kamp mellem to spillere med mange af de samme kvaliteter.

Marcos Giron ligger nummer 65 i verden. Selv ligger Holger Rune nummer 29.

De møder hinanden cirka klokken 15.00 med forbehold for forsinkelser.

