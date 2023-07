Irettesatte journalist: - Jeg vil vinde det hele

Holger Rune slår fast, at han ikke bare er kommet til Wimbledon for sjov

Efter Holger Runes nederlag i første runde af Wimbledon sidste år er der nok ikke mange, der har forventninger til, at han kan udrette noget rigtig stort på i den legendariske græsturnering i år.

Men hos danskeren selv er troen intakt.

Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty Images

Det kom til udtryk på et pressemøde forud for turneringen, hvor Holger Rune måtte irettesætte en journalist.

Journalisten spurgte, hvordan Holger Rune havde det med at gå rundt inde på de snorlige græsbaner. Om det føltes som en drøm.

- Min drøm er at vinde det hele – ikke bare at gå rundt på banerne, lød det fra Holger Rune, der slog fast, at han ikke er taget til Wimbledon for sjov.

- Min drøm er ikke bare at stå på banerne. Det er at vinde de største titler. Men som jeg altid siger, kommer jeg til at tage en kamp ad gangen og gøre alt, hvad jeg kan, siger Holger Rune.

Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Annonce:

Den 20-årige tennisstjerne medgiver dog, at det er noget særligt at betræde det mytiske græs.

- Selvfølgelig føles det specielt at gå rundt derude. Det er så prestigefyldt. Når man står i Wimbledon, er det en anderledes følelse end alle de andre grand slams. Det er så rent og smukt. Der er en anden vibe omkring det, og det er superfedt. Græsset er fantastisk, siger Holger Rune.

Ingen høje forventninger

Selvom forventningerne måske på forhånd ikke var så høje til Holger Runes græsspil, beviste han i ATP 500-turneringen i London i forrige uge, at han godt kan vinde på det drilske underlag.

Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Men han er også realistisk i forhold til sine muligheder i Wimbledon.

- Jeg har haft en rigtig positiv start på græssæsonen, synes jeg.

Annonce:

- Men jeg går ikke ind med kæmpe forventninger. Jeg har vundet tre kampe på græs. Jeg er muligvis en af de spillere i turneringen, der har vundet færrest kampe på græs. Men jeg er 100 procent forberedt.

- Jeg har trænet rigtig godt i den her uge. Jeg føler, at jeg har det bedre og bedre på banen. Jeg er meget glad for, hvordan jeg har forbedret mig på meget kort tid her i græssæsonen.

- Jeg tror, jeg spiller det bedste tennis, jeg nogensinde har gjort på græs. Det er åbenlyst også ret nemt at gøre, når man tænker på sidste års resultater. Men jeg er glad, siger Holger Rune.

Holger Runes første opgave i Wimbledon venter på tirsdag, hvor han møder den britiske wildcardspiller George Loffhagen.

Der er endnu ikke fastlagt et eksakt spilletidspunkt for kampen.