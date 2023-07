Irriteret over dopingkontrol: - Burde kunne gøres anderledes

Spillerne skal indordne sig under urimelige forhold for at leve op til dopingkontrollen, mener Holger Rune

Torsdag kom det frem, at den amerikanske tennisspiller Jenson Brooksby er blevet suspenderet for at have misset tre dopingtests i løbet af 12 måneder. Han nægter selv at have forsøgt at undgå kontrollen.

Det fik Holger Rune til tasterne på Twitter, hvor han langede hårdt ud mod dopingmyndighederne.

På et pressemøde under Wimbledon uddybede Holger Rune sin kritik.

- Det er uheldigt for ham. Jeg har selv misset en gang i mit liv. Og jeg var til stede på det sted, hvor jeg skulle være til stede.

- Vi skal oplyse 24/7, hvor vi er. Vi skal vælge et tidsrum på en time, hvor vi skal være på et givent sted.

- Når vi har så meget elektronik og data i verden, så burde det nok kunne gøres anderledes, siger Holger Rune.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Tidligere på året var han blandt andet ude for en situation, hvor han nemt kunne være kommet i klemme, hvis dopingmyndighederne var kommet forbi.

Annonce:

- Det er lidt tricky. Da jeg skulle til Acapulco i år, så fløj vi til Mexico City, men vores fly var videre var aflyst, så skulle vi overnatte i Mexico City.

- Og så er det første, man tænker på, ikke lige at skulle ændre ens tidsrum på, hvornår man skal dopingtestes, siger Holger Rune.

Jenson Brookbys karantæne får derfor Holger Rune til at være mere oppe på stikkerne fremadrettet.

- Man skal være opmærksom. Når man bor på hotel ringer de heldigvis i telefonen der, så den hører man det. Det er mest, når man er derhjemme, man skal være opmærksom, siger Holger Rune.