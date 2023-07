Irriteret stjerne: Føler sig overvåget

På Wimbledon-anlægget i London behøver du ikke have billet til Centre Court for at se de helt store tennisstjerner i aktion.

Som almindelig tilskuer er det nemlig også muligt at slå vejen forbi træningsbanerne, hvor man kan se blandt andre Jege Novak Djokovic øve sig.

Serberen er dog ikke stor tilhænger af, at alle og enhver kan komme og lure hans tricks. Slet ikke hvis modstandere spionerer på ham.

- Omstændighederne er sådan, at vi nærmest ikke kan have noget privatliv, selvom jeg indimellem gerne vil have det, siger Novak Djokovic ifølge dpa.

- Det ville give mig muligheden for at prøve et eller andet af under træning, og jeg ville også være i stand til at kommunikere lidt mere tydeligt med mit team, siger han.

Temaet har været stort især i serbiske medier i de seneste dage.

Annonce:

Her florerer historien om, at den spanske verdensetter Carlos Alcaraz' far har udnyttet muligheden for at se Novak Djokovic træne og i den forbindelse filmet serberen med sin telefon.

Det har vakt en vis forargelse i Serbien, og Carlos Alcaraz vil ikke afvise, at hans far har haft gang i videokameraet.

- Det er måske rigtigt. Min far er stor tennisfan. Jeg tror, han kommer klokken 11 og går hjem klokken 22. Han ser alles kampe og træninger, siger Alcaraz.

Spanieren kan komme til at møde Novak Djokovic i finalen, hvis de begge når så langt. Men en video fra træningsbanen bliver ikke afgørende for udfaldet af et potentielt finalebrag, mener han.

- Der er så mange videoer af Djokovic på så mange platforme. Jeg tror ikke, det er nogen stor fordel for mig, siger han.

Det ændrer dog ikke på, at Novak Djokovic gerne vil træne i fred.

- Man slapper aldrig rigtig af, for man er altid under observation. Alle ser dig over skulderen for at se, hvad der foregår, og hvad man arbejder på, siger serberen.

Novak Djokovic skal i semifinalen møde italienske Jannik Sinner. Carlos Alcaraz skal slå Daniil Medvedev for at nå finalen.

Begge semifinaler spilles fredag.

Kom helt tæt på Holger Runes forvandling, og læs alt om hans familie, formue og fristelser lige her.