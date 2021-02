Iskold luft før fødsel

Der er lidt at arbejde på, inden barnet kommer til verden, for relationen mellem tennisstjernen Alexander Zverev og modellen Brenda Patea er på under et år gået fra brandvarm til dybfrossen.

Det tidligere par venter en pige, og den 23-årige tenniskomet har - bl.a. til Bild - fortalt, at han glæder sig til ankomsten, der vil være højdepunktet i hans liv, som han selv udtrykker det.

For et år siden heppede hun på ham mere end nogen anden ved Autralian Open. Foto: Frank Molter

Men den kommende mor er ikke imponeret, for hun har ingen kontakt med Zverev, fortæller hun ifølge Bild i en spørgeseance på Instagram.

- Jeg undrer mig virkelig over, hvad han vil opnå med det. 'Højdepunkt i hans liv'? Er han glad? 'Mest vigtige?' Jeg tror ikke på det, for vi har ingen kontakt. Og hidtil er der ikke kommet noget fra ham!, lyder det skarpt.

- Træt af hans 'perfekte interviews'. Vær dog ærlig, skriver hun videre.

I oktober fortalte hun, at hun ikke havde nogen planer om at dele forældremyndighed med ham.

Det tyske par gik fra hinanden i august, og nu er hun i 36 uge, så fødslen er lige om hjørnet.

Patea er dog ikke den eneste ekskæreste, der er problemer med, for Zverev er også anklaget for vold af en anden tidligere flamme - læs mere her

