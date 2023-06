Iskold luft: Sabalenka slår ukrainer ved French Open

Følelserne spillerne imellem matchede langtfra vejret i lune Paris, da ukraineren Elina Svitolina og den andenseedede belaruser Aryna Sabalenka tørnede sammen i kvartfinalen ved French Open tirsdag.

Svitolina nægtede før kampen at få taget billede med modstanderen fra det land, som aktivt støtter Ruslands invasion af Ukraine. Svitolina kunne dog ikke stoppe den brølstærke belaruser på banen.

25-årige Sabalenka pumpede det ene tunge slag efter det andet ned over sin tre år ældre modstander på vej mod sejren på 6-4, 6-4.

Og efter matchbolden gik Svitolina direkte til dommeren for at sige tak for kampen og undlod at gøre det samme til modstanderen, som det ellers er kutyme.

Mens Sabalenka aktuelt er nummer to i verden, gjorde tidligere verdenstreer Svitolina comeback tidligere i år efter fødsel og barsel. Ukraineren ligger lige nu nummer 192 i verden, men har niveau til meget mere.

I et meget lige første sæt lykkedes det alligevel Sabalenka at tilspille sig sættets eneste breakbold ved stillingen 4-4. Den udnyttede hun og servede sættet hjem lige efter.

Det var belaruseren, som med sit kraftfulde spil styrede langt de fleste dueller.

Svitolina prøvede oftest bare at holde bolden i gang, indtil Sabalenka forivrede sig og lavede en fejl. Men belaruseren præsterede på et højt niveau, og fejlene var få.

Selv om ukraineren brød fra andet sæts start og kom foran 2-0, kunne Sabalenka ikke holdes nede gennem hele sættet.

Hun brød tilbage straks efter og fortsatte ufortrødent med at hamre tunge grundslag ned mod Svitolina, som ikke havde modtræk trods fin fight.

Det blev til et break mere, og herfra kørte Sabalenka sejren i land.

Tidligere tirsdag vandt tjekken Karolina Muchova i to sæt over Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland i den første kvartfinale.