Iskold stjerne: Drop hendes navn

Lav det om!

Margaret Court Arena bør hedde noget andet, så arrangørerne af Australian Open ikke i den grad skal ære og hædre legenden af samme navn.

Det siger Andy Murray i et interview med Pride Life.

Og lige så opsigtsvækkende det end måtte forekomme, der er trods alt tale om den vel nok største kvindelige tennisstjerne nogensinde, lige så meget kommer det fra hjertet hos skotten.

Han er om nogen en forkæmper for især kvinders rettigheder, men han står sandelig heller ikke tilbage for at tale homoseksuelle og transkønnedes sag, hvis det er det, der skal til.

Og når 78-årige Margaret Court i den helt anden ende af skalaen samtidig som dybt religiøs med sin egen menighed et sted i Australien prædiker mod netop homoseksuelle og transkønnedes rettigheder og muligheder for ægteskab, er det en bold, der bare skal tæskes ned midt i banen for Murray.

Margaret Court på tribunen under dette års Australian Open. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Margaret Court vandt alle fire Grand Slam-turneringer i 1970. Her overrækker prinsesse Margaret hende beviset på hendes sejr i Wimbledon. Foto: Laurence Harris/AP/Ritzau Scanpix

Murray siger i det i øvrigt underholdende interview, at Court, der også optræder som tv-evangelist, har fornærmet mange med sin opførsel

Margaret Court Arena er Melbournes tredjestørste tennisarena efter Rod Laver Arena og Melbourne Arena.

Lunken modtagelse

Da Tennis Australia under januars udgave af Australian Open ville hædre Court, da det var 50 året for hendes fire Grand Slam-triumfer i samme kalenderår (hvilket kun Steffi Graf har formået at præstere siden), var modtagelsen ikke just imponerende.

- Court fik en ceremoni ved Australian Open i år for at markere hendes præstationer, men modtagelsen, som hun fik fra tilskuerne, var lunken. Hun har tydeligvis fornærmet og forarget en masse mennesker gennem årene, siger Murray.

- Jeg mener helt bestemt, at spillerne har talt, og det er en god ting. I forhold til at omdøbe stadion. Jeg tænker ja, det er noget, sporten bør overveje. Jeg aner ikke, hvem der træffer beslutningen om det, men jeg synes ikke, hendes værdier harmonerer med tennissportens. Når du ankommer til Australian Open, vil du koncentrere dig om tennis. Courts holdninger gør det svært at gøre det, siger han.

Murrays udtalelser er ingen sensation i tennissporten. Andre fremtrædende personligheder har før været ude og kritisere hende.

Andy Murray har vundet Wimbledon to gange i karrieren. Her i 2016. Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Sidste år var det John McEnroe, der kaldte hende for sportens 'skøre tante'.

- Der findes kun én ting, der er længere end Margaret Courts præstationer på banen. Det er listen over hendes fornærmende og homofobiske udtalelser.

McEnroe stod i øvrigt for den mest bemærkelsesværdige aktion, da han under Australian Open i år stillede sig op sammen med Martina Navratilova med et skilt, der opfordrede til, at arenaen skulle omdøbes til ære for den firedobbelte australske vinder af Australian Open, Evonne Goolagong.

Det er 60 år siden, Margaret Court for første gang gik hele vejen ved en Grand Slam-turnering i tennis.

Det skete på hendes elskede hjemmebane i Melbourne, hvor hun blot 17 år gammel besejrede landsmanden Jane Lehane i to sæt.

I løbet af de næste 13 sæsoner deltog hun i Australian Open 11 gange – og nåede finalen hver gang. Og hun vandt de 10 gange. I alt blev det til 24 Grand Slam-titler, hvilket fortsat er rekord.

Se også: Raser mod legenden: - Perverse stodder

Se også: Total triumf: Ikke set siden 1949

Se også: Nu truer de hende på livet

Gamle stjerner vækker opsigt: Vælter sig i unge kvinder

Døden nær efter hjerneblødning: - Lægerne tager mig ikke alvorligt

Supermødre: Nu gør de også comeback med tre børn