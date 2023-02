Iskoldt svar på Instagram

Holger Rune havde tid og overskud til at svare en kritiker på de sociale medier

Stjerner og internationale personligheder har ikke altid tid eller overskud til at indgå i debatter på de sociale medier - men fra tid til anden opstår der undtagelser.

Som da Holger Rune natten til fredag så, at en bruger havde skrevet på et opslag ATP Tourens Instagram, hvor der blev konstateret, at Holger Rune var gået videre til kvartfinalen i Open de Sud de France i Montpellier.

'Det her er, der virkelig irriterer mig. Spillere som eksempelvis Rune ser så formidable og kraftfulde ud, men når de er oppe mod modstandere som Novak (Djokovic, red.), så bliver de skræmte og synes ude af trit,' skrev brugeren Peter Lagan.

Det fik Holger Rune til prompte at svare ham:

'Så du Paris Masters?' efterfulgt af en grinende emoji.

Tennis-kenderen vil naturligvis vide, at den 19-årige dansker vandt over netop Novak Djokovic i finalen i den store ATP 1000-turnering Paris Masters i november.

Danskerens største sejr - og verdensetter Djokovics blot syvende nederlag i hele sæsonen. I øvrigt blot en uge inden, at Djokovic gjorde rent bord ved sæsonfinalerne, hvor han i fem kampe blot afgav et sæt.

Det stoppede dog ikke hr. Lagan, der benyttede Djokovics suveræne Australian Open til at understrege sin pointe.

'Ingen kunne stoppe Novak fra at vinde sin 10. sejr i Australian Open. Ikke engang Tsitsipas. Det er det, jeg taler om. Men vi får se på Roland Garros (Feench Open, red.),' skriover Lagan, der dog ikke er helt blind for, at Holger Rune vandt i Paris.

'Jeg ved, at han vandt den. Men jeg taler også om de andre wannabees,' får han lige kommunikeret lidt spydigt ud og understreger også, at billedet formentlig vil være endnu mere entydigt, når der er tale om en Grand Slam, hvor man spiller bedst af fem sæt.

Det gør man ikke i alle andre turneringer og således heller ikke i Montpellier, hvor Holger Rune altså torsdag avancerede til kvartfinalen med en sejr i to sæt (7-6(5), 6-2) over schweiziske Marc-Andrea Hüsler.

Således er den topseedede dansker klar til at møde franske Gregoire Barrere senere fredag. Det sker tidligst kl. 19.