Isoleret i Dubai: Klar til at kæmpe om flybilletter

- Jeg glæder mig til at passe mit job, siger Clara Tauson, der er blandt de 128 spillere, der kæmper om at få lov at spille Australian Open

Udskydelsen af Australian Open til februar betød, at Clara Tauson kunne fejre sin 18-års fødselsdag og jul i familien skød i Danmark. Men nytårsaften må hun tilbringe under isolation på et hotelværelse i Dubai.

Her afvikles nemlig kvalifikationskampene til årets første grand slam i dagene fra 10. til 13. januar, og som verdens nummer 152 er danskeren med blandt de 128 spillere, der kæmper om de 16 pladser i det fly til Melbourne, som arrangørerne har chartret.

- Jeg er netop ankommet til Dubai og har haft de første par træningspas, fortæller Clara Tauson.

- Resten af tiden opholder jeg mig på hotelværelset, for omgangen med andre mennesker skal minimeres så meget som overhovedet muligt i denne tid. Alle måltider spises også på hotelværelset, forklarer den unge dansker.

- Nogle spillere har været her i ugevis, men de fleste begynder at ankomme de næste par dage, så jeg håber på at få mange gode træningspas med nogle af de andre kvalifikationsspillere det næste stykke tid.

De seneste mange uger har der på grund af corona-situationen været skiftende meldinger om afviklingen af Australian Open og logistikken omkring turneringen. Nu er de strikse konditioner på plads.

Kvalifikationsspillerne har skullet fremvise en negativ Covid-19 test i såvel afrejselufthavn som i Dubai Lufthavn, og der vil også blive taget hyppige tests i Melbourne, hvor spillerne igen skal isoleres på et hotelværelse i 14 dage, hvorfra de kun har ’udgang’ til træningsbanerne.

Men uanset alt bøvlet glæder Clara Tauson sig til at komme i gang med den nye tennissæson.

- Jeg er rigtig glad for, at det har været muligt at få stablet Australian Opens kvalifikation på benene i Dubai og glæder mig til at spille den, siger 2019-vinderen af turneringens juniorrække.

- Jeg ser frem til at komme i gang med 2021. Forhåbentlig kommer der mange flere tennisturneringer i det kommende år og forhåbentlig bliver 2021 et langt bedre år for alle i hele verden, end 2020 har været.

- Jeg glæder mig i hvert fald meget til at få lov til igen at spille turneringstennis rundt om i verden og passe mit arbejde, som jeg elsker.

Der trækkes lod til den stærkt besatte kvalifikation 9. januar.

I januar er det to år siden, Clara Tauson kunne kysse trofæet som vinder af juniorrækken i Melbourne. Foto: Roger Parker

Også en anden dansker, 37-årige Frederik Løchte Nielsen, sidder lige nu isoleret på et hotelværelse i Antalya i Tyrkiet, hvor han deltager i en turnering fra 7. januar.

Derefter flyver han til Melbourne, hvor han deltager i doublerækken med sin midlertidige makker, Nikola Cacic fra Serbien, som afløser tyske Tim Puetz, der er på barselsorlov. Det skriver TV2 Sport.

