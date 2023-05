Italiensk heksekedel venter: Han er en gangster

Holger Rune-lejren håber, at der bliver fyret op under det italienske publikum i finalen i Italian Open

Det italienske publikum er nådesløst.

Hvis de ikke kan lide dig, så bliver der piftet og buhet ad hver fejl og tabt point.

Men hvis du omvendt vinder deres kærlighed, kan støtten fra lægterne give det afgørende boost.

Holger Rune har både prøvet at have publikum med sig og mod sig under Italian Open. Men faktisk spiller det ingen rolle for ham. Det vigtigste er, at de er der - og at de larmer.

Holger Rune gestikulerer ofte til publikum, hvis han ønsker mere larm. Foto: Aleksandra Szmirgiel/Ritzau Scanpix

Det fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende kort før finalen i Rom.

- Holger har altid sagt det meget klart. Det har ikke den store betydning, om de er med ham eller imod ham. Han synes bare, det er vigtigt at mærke publikum. Og det kan jeg egentlig meget godt lide.

- Han vil hellere spille for et larmende stadion end for et musestille stadion. Så om det lige er i den ene eller den anden retning, er han jo lidt en gangster. Han synes, det er sjovt, at der er gøgl i gaden, siger Aneke Rune.

I finalen venter russiske Daniil Medvedev, der ligesom Holger Rune har det med at dele vandene hos publikum.

- Det er to sindssygt karismatiske spillere, både Holger og Medvedev. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bliver en fantastisk finale, siger Aneke Rune.

Daniil Medvedev har det ligesom Holger Rune med at interagere meget med publikum. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Sidst Holger Rune stod over for Daniil Medvedev, var i kvartfinalen i Rolex Monte-Carlo Masters, hvor danskeren trak det længste strå.

- Medvedev er blevet en dygtig grusspiller. Holger har altid været en dygtig grusspiller. Så det er helt sikkert en værdig finale, siger Aneke Rune, der forventer en lignende kamp.

Mens Holger Runes semifinale var færdig omkring klokken 16 lørdag, måtte Medvedev spille til langt ud på aftenen, fordi hans kamp mod Tsitsipas blev afbrudt af regn.

Men den ekstra restitutionstid ser Aneke Rune ikke som en fordel.

- Det ville det formentlig være, hvis du nævnte en masse andre spillere. Lige præcis Medvedevs fysik – han er jo en spiderman – så det tror jeg faktisk ikke får nogen betydning, nej, siger hun.

Finalen i Italian Open spilles klokken 16 og kan naturligvis følges live på eb.dk.