Jabeur sænker tysk overraskelse

Den tunesiske tennisspiller Ons Jabeur er klar til sin første finale i Wimbledon.

I torsdagens semifinale slog den 27-årige tuneser turneringens store overraskelse Tatjana Maria med 6-2, 3-6, 6-1

Den 34-årige tyske veteran, der er nummer 103 på verdensranglisten og mor til to, blev kørt over i første sæt, men det lykkedes tyskeren at skabe spænding i andet sæt.

Her greb Tatjana Maria chancen, da hun fik kæmpet sig frem til sin første breakbold og bragte sig foran 3-1. Herefter servede hun sig foran 4-1, inden hun lukkede sættet.

Tredje og afgørende sæt blev dog en ensidig affære, hvor den andenseedede Ons Jabeur styrede spillet.

Tuneseren bragte sig hurtigt foran 5-0, inden Tatjana Maria fik lov til at pynte på resultatet. Herefter lukkede Jabeur kampen.

I den anden semifinale senere på torsdagen står Simona Halep over for Elena Rybakina fra Kasakhstan. Finalen spilles på lørdag.

