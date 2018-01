Jagter sæsonfinalen: Så nu har russerne hyret Caroline

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Arrangørerne bag St. Petersburg Ladies Trophy, der begynder sidst i januar, vil også have fingre i WTA’s store sæsonfinale, der i år afvikles i Singapore for sidste gang.

Derfor har de hyret den regerende mester, danske Caroline Wozniacki, som ambassadør for projektet.

Det afslører hendes far og træner Piotr Wozniacki, der også erfarer, at russerne er i konkurrence med en kinesisk by om at overtage den prestigefyldte turnering, der tidligere har været afviklet i Doha og Istanbul.

Det betyder også, at Caroline spiller med i den russiske turnering, med mindre hun da går hele vejen til finalen i Melbourne. Den spilles lørdag 27. januar.

Udover at deltagelsen i Skt. Petersborg sikkert er økonomisk givtig for Wozniacki, er der også et sportsligt og økonomisk argument for at deltage der og droppe turneringen i Dubai i februar.

- Turneringen har samme størrelse som den i Dubai (de er begge Premier-turneringer med 733.900 dollars i samlet præmiesum, red.), som hun ifølge reglerne skal spille et vist antal af.

Svært at vurdere

- Og når vi dropper Dubai, får Caroline mere tid til at restituere og forberede sig til Indian Wells og Miami i marts, siger Piotr Wozniacki, der tidligere har bebudet, at antallet af turneringer af samme grund skal skæres ned.

Derfor har Caroline heller ikke spillet i Sydney i denne uge. Hun har dermed kun spillet i Auckland før Australian Open, og Piotr Wozniacki føler sig ikke helt sikker på, hvor hans datter står.

- Det er lidt svært at vurdere, for det var nogle helt andre typer spillere, hun mødte, end topspillerne i Singapore. Dermed var motivationen måske ikke helt den samme.

Caroline rammer bolden godt under træningen i Melbourne, mener Piotr Wozniacki. Foto: Ritzau Scanpix

- Det var også en svær finale for hende, for hun var lidt træt og øm i lysken efter sine hårde kampe dagen forinden. Hun fik ikke lov at restituere nok før finalen mod Julia Görges, som havde tidligere og lettere kampe dagen forinden.



- Men jeg synes, hun rammer bolden godt og har et godt fokus, siger han forud for mandagens opgør mod rumænske Mihaela Buzarnescu.

- Hun kommer lige fra en finale i Hobart, og sidste år var hun skadefri og gik stærkt fremad, så hun skal bestemt ikke undervurderes. Men Caroline skal først og fremmest have fokus på sit eget spil.

Kampen er den første på aftenprogrammet på Margaret Court Arena, og det betyder, at den formentlig serves i gang klokken ni om morgenen, dansk tid.

