Jagter umulig drøm: Har tabt 270 kampe i træk

Det fornærmer næppe Enrico Becuzzi, hvis man påstår, han er mere ihærdig end dygtig, når det kommer til at spille tennis.

Den 47-årige italiener har i hvert fald nu i 26 år forsøgt at vinde en kamp og samle point til at komme ind på ATP-ranglisten.

Det er dog ikke lykkedes endnu for Becuzzi på trods af 270 forsøg. Alle er endt med nederlag.

Seneste kamp var i december i en turnering i Tyrkiet. Her tabte han og makkeren, Emir Sendogan, en doublekamp mod russerne Panin og Zubrov. Dermed missede Becuzzi igen sin drøm om at blive en del af ATP-rangeringen.

Det skriver flere internationale medier herunder spanske Marca.

Siden har coronavirussen lagt tennissporten i hi, men den aldrende italiener har stadig ikke opgivet drømmen.

- Tennis er min lidenskab. Jeg begyndte at konkurrere i en sen alder af 21 år. Jeg fik at vide, at det allerede var for sent. Jeg var ligeglad. Sådan er det stadig. Det er ingen alder, når det drejer sig om at opfylde en drøm, siger den 47-årige Becuzzi ifølge Marca og tilføjer.

- Jeg bliver ved, indtil jeg finder styrken til at vinde. Jeg nægter at give op. Min drøm er at vinde bare én kamp - så kan jeg gå på pension, siger Enrico Becuzzi.

