Jävla bra, Caroline: Kom så med Sharapova

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Det kan godt være, at svenskerne for længe siden havde Bjørn Borg, Stefan Edberg og Mats Wilander.

Men i nyere tid har det knebet lidt, og der er i alt fald slet ingen tvivl om, at Danmark har Skandinaviens tennisdronning.

Det blev onsdag dokumenteret på Margaret Court Arena, hvor Caroline Wozniacki sendte Johanna Larsson ud af Australian Open med en knusende sikker sejr på 6-1, 6-3 efter godt en times spil.

Arrangørerne var så småpartiske at spille Neil Diamonds ’Sweet Caroline’, lige før kampstart, og det varede da heller ikke længe, før danskeren fandt melodien.

Caroline Wozniacki valgte at serve og kom lidt forkølet fra start. Efter et godt lob og en ditto returnering kom hun bagud 0-30, men så slog hun to vindere på linjerne, en med forhånden og en med baghånden, før hun med to tunge førsteserver bragte sig på 1-0.

Så var hun varm og gik aggressivt til værks i Johanna Larssons første serveparti, som hun åbnede med en ren vinder på en retur. Kort efter havde hun brudt – rent.

Det næste parti blev også rent, og der var ikke meget Bjørn Borgsk kølighed over Fröken Larsson, der irriteret knaldede en bold i nettet uden for spil.

Der var også dansk breakbold i det næste parti, som blev tæt og velspillet, men verdens nummer 77 fik til sidst tiltrængt bragt sig på tavlen.

Efter et sikkert dansk serveparti var det igen breakbolde på færgemenuen. Larsson fra Helsingborg fik afværget de første to efter godt spil ved nettet, men på den tredje begik hun en dobbeltfejl, og det kaldte på et nyt raseriudbrud.

Caroline Wozniacki servede rent sættet hjem til 6-1 efter 28 minutter.

Et jävla bra sæt af danskeren.

Johanna Larsson fik smæk. Foto: Ritzau Scanpix/ADNAN ABIDI

Til gengæld havde tilskueren vist lugtet lunten, for der var kun halvt fyldt i den store arena. Den tidligere landsholdsmålmand, den i Melbourne bosiddende Thomas Sørensen, var blandt dem, og han fik flittigt brugt hænderne til flittig applaus.

Johanna Larsson åbnede andet sæt med et es men var kort efter nede med tre nye breakbolde, og efter lidt skånsk skarphed fik hun også afværget en tredje og bragt sig foran.

Hun fik også bragt sig foran 30-0 i Wozniackis næste serveparti, men så lod danskeren en række grundslag lyne til udligning.

Dem brugte hun – sammen med et par fine servereturneringer – også i svenskerens næste parti, og hun brød rent til 2-1.

Selv om der stadig var kamp om pointene, behøvede verdens nummer tre ikke at sprænge noget i sig selv for at vinde de fleste dueller. Den niveauforskel var der trods alt, og den kom ikke mindst til udtryk i baghåndssiden.

De to holdt serv frem til 4-3, hvor Caroline måtte kæmpe lidt for sit serveparti, og hun kom ned med sine første breakbolde i kampen, men den første fik hun afværget med en fin serv til kroppen, og på den anden var svenskeren så nabokærlig at sende danskerens ellers tilforladelige andenserv i nettet.

Dansk komet uden navn: Vil du hjælpe Oliver?

Man fornemmede, at det var Johanna Larsson chance for at skabe spænding, men der blev lukket til 5-3.

Caroline Wozniacki åbnede det næste parti med to baghåndsvindere og kort efter stod hun med matchbold. Den snuppede hun - trods presset bagud - såmænd med sit signaturslag, baghånden ned langs linjen.

I tredje runde fredag venter vinderen af aftenens opgør mellem en anden svensker, Rebecka Peterson, og en vis Maria Sharapova.

Bliver det russeren, bliver det sikkert et brag af en kamp. Der er nemlig ingen varme følelser mellem hende og Caroline Wozniacki.

Også Frederik Løchte sørgede for en fin danskerdag, da han sammen med sin brasilianske makker, Marcelo Demoliner, besejrede det spanske brødrepar med efternavnet Granollers.

For at det ikke skal være løgn, så spiller Clara Tauson i skrivende stund finale i den store juniorturnering i Traralgon. I weekenden starter hun Australian Open som topseedet.

