Det har fået stor opmærksomhed, at tenniskometen Holger Rune råbte 'forlad, forlad, forlad' op mod folkene i sin VIP-boks under kvartfinalenederlaget til Casper Ruud i French Open.

Få øjeblikke senere forlod Runes mor sin plads i VIP-boksen, hvilket har fået kommentatorer og tennisfans til at reagere.

Den 19-årige dansker forklarer torsdag morgen på Twitter, at han ikke specifikt ville have sin mor væk fra tribunen.

- Jeg elsker min mor, og jeg sender hende ikke væk.

- Når jeg er frustreret, kan det hjælpe, at enten min mor eller træner lister af, så jeg ikke har to at referere til, skriver Holger Rune i en tråd på Twitter.

Moren Aneke Rune var placeret ved siden af træneren Lars Christensen. De to sad også ved siden af hinanden, da danskeren i 4. runde mandag slog græske Stefanos Tsitsipas.

Holger Rune fortæller, at moren også forlod sin plads i sejren over Tsitsipas.

- Hun smuttede også på et tidspunkt i kampen mod Stefanos. For at give mig ro. Det styrer hun. Ikke jeg, fortæller tennisspilleren.

Holger Rune tabte med cifrene 1-6, 6-4, 6-7, 3-6 til norske Casper Ruud, der er nummer otte i verden.

Bedrifterne i Paris vil sende danskeren 12 placeringer op på den kommende rangliste til nummer 28.