- Jeg er i chok

Tennisstjerne suspenderet

Verdens nummer 29, Dayana Yastremska, blev torsdag suspenderet fra tennissporten efter en positiv dopingtest i november.

Nu reagerer den ukrainske tennisspiller på, hvad der er sket.

- Jeg er forbløffet og i chok. Især i betragtning af, at to uger før denne test, leverede jeg en negativ test ved WTA-turneringen i Linz, siger Yastremska ifølge BBC.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg aldrig har brugt nogen præstationsfremmende eller forbudte stoffer.

Yastremska i kamp mod Venus Williams i august. Foto: Frank Franklin II/Ritzau Scanpix

- Med tanke på den lave koncentration, der er i min urin, og at jeg to uger tidligere leverede en negativ test, så er jeg blevet fortalt, at resultatet hænger sammen med en eller anden 'forureningshændelse', siger Yastremska.

Hun forklarer, at hun ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt, men at hun er fast besluttet på at rense sit navn, for hun har aldrig taget det anabole stof mesterolonmetabolit, som hun er testet positiv for.

Den positive test blev afleveret uden for konkurrence 24. november, og den 22. december fik hun så selv overleveret nyheden, og da hun ikke har reageret inden fristen på 14 dage, så er suspenderingen altså nu officiel og har ramt offentligheden.

20-årige Yastremska har foreløbig vundet tre WTA-titler og har en plads som nummer 21 som sin foreløbig bedste placering.

