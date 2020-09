'Jeg er uskyldig'

Gemt godt væk under både mundbind og kasket entrerede den tyske tennislegende Boris Becker torsdag retten i London for at bedyre sin uskyld.

Den 52-årige tysker, som er bosiddende i London, er tiltalt for ikke at have levet op til sine forpligtelser med at give myndighederne korrekt information i forbindelse med hans konkurssag i 2017.

Mere præcist handler det om 19 forhold, hvor anklagemyndigheden mener, at Becker har undladt at informere om beløb og ejendomme, han har fået eller ejede.

Den tidligere hårdtservende tysker erklærede sig uskyldig i alle forholdene. Han skal nu møde i retten igen 22. oktober, hvor sagen fortsætter.

Den seksdobbelte grand slam-vinder blev i 1985 den yngste vinder af herresinglerækken ved Wimbledon, da han blot var 17 år. Han genvandt i øvrigt titlen året efter og igen i 1989.

Det blev til 49 titler i karrieren, hvor han hentede 160 millioner kroner i præmiepenge foruden en pæn indtjening på sponsorsiden.

Han havde også fra 2014-2016 stor succes som træner for verdensetter Novak Djokovic.

Trods den store indtjening gennem karrieren er det lykkedes Becker at formøble hele siden formue, så han i 2017 blev erklæret konkurs.

Tilbage i 2002 blev Becker dømt for skattesnyd i Tyskland, hvor han fik en betinget fængselsdom på to år samt en bøde på 3,7 millioner kroner.

