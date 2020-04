Jeg rystede ham med luftkys til hans kone

Mange af de etablerede stjerner kiggede skævt til André Agassi, da den dengang unge amerikaner fik sit store gennembrud på tennistouren i slutningen af 1980'erne.

Med sit lange, farvede hår og spraglede tøjstil vakte han opsigt i den ellers stilrene sport.

Den tyske legende Boris Becker, der dominerede sporten på det tidspunkt, havde ikke meget til overs for opkomlingen. Det skriver Becker i et åbent brev til Agassi i anledning af amerikanerens 50-års-fødselsdag på onsdag.

- Jeg kunne ikke tage dine revnede jeans (shorts, red.), dit lange, farvede hår og dine øreringe alvorligt. Du kultiverede dit image og opførte dig som om, at det var vigtigere for dig, end at vise hvem du virkelig var, lyder det i Beckers brev i Bild am Sonntag.

André Agassi var gift med skuespilleren Brooke Shields i slutningen af 1990'erne. Foto: John Kuntz/Reuters

Det lykkedes blot Becker at vinde fire gange i 14 indbyrdes møder med Agassi, men tyskeren husker tydeligt, da det lykkedes at vende et truende nederlag til sejr i Wimbledon-semifinalen i 1995.

- Du førte så stort, at det næsten var pinligt for mig. Så gav jeg Brooke Shields, din tidligere kone, der sad blandt publikum et luftkys. Det var en spontan handling, men det forstyrrede dig så meget, at jeg kunne vende kampen på hovedet, husker Becker.

Han vandt kampen med 2-6, 7-6, 6-4, 7-6, men tabte siden finalen til Pete Sampras.

Beckers syn på Agassi blev bedre med årene, og i dag hylder han sin tidligere konkurrent.

- Du er en af de bedste spillere igennem tiderne, og du er en rollemodel for millioner, skriver Becker.

Han opfordrer Agassi til at vise sig mere på touren.

- Jeg mener, at unge talenter kan lære meget af dig.

Agassi indstillede karrieren efter US Open i 2006. Han bor nu i Las Vegas med den tidligere tyske stjerne Steffi Graf, som han er gift og har to børn med.