- Jeg stoler aldrig på mænd igen

Det barske overfald for to år siden, der nær havde kostet hende livet, har sat dybe spor i Petra Kvitova

Hun troede, det var blikkenslageren.

Hun åbnede og lukkede ham ind. Hun viste ham vandhanen og tændte for hanen. Og så tog han kniven frem.

Den morgenstund for to et halvt år siden ændrede alting sig for tennisstjernen Petra Kvitova.

Hun måtte kæmpe for sit liv, da gerningsmanden satte kniven mod hendes hals. Hun greb instinktivt om knivens blad med sin venstre hånd og lykkedes at komme fri af mandens greb, hvorefter hun faldt om på gulvet.

Da hun forsøgte at nå sin telefon, skubbede han den væk.

Hun kom på benene og stod ansigt til ansigt med manden, som hun i det øjeblik var overbevist om, var kommet for at slå hende ihjel.

Det skete ikke.

For Petra viste sig snarrådig. hun begyndte at tale med ham.

- Min mentale styrke hjalp mig der. Jeg forsøgte at få ham til at forlade lejligheden. Så jeg begyndte at tale med ham, og så forsvandt han, fortæller hun i et åbenhjertigt interview med engelske The Guardian.

Gik med 3000 kroner

Måske tog det fem minutter. Måske ti.

- Han må have vidst, at jeg ville ringe til politiet. Så ja, han kunne lige så godt have slået mig ihjel, siger hun og forklarer, hvad det var, der fik ham til at skride igen.

- Jeg tilbød ham penge. Jeg sagde: 'Vil du tage dem og gå?' Han sagde, at han havde brug for tid. Til at tænke sig om. Jeg sagde: 'Jeg har ikke tid til, at du tænker over det her. Jeg må på hospitalet, så du får pengene', fortæller Kvitova om den bizarre situation.

Manden tog pengene - i omegnen af 3000 kroner - og gik.

Petra ringede efter en ambulance og politiet og derpå sin læge og bad ham få fat i håndspecialist, som hun kendte. På hospitalet blev hun opereret i fem timer.

Mens skaderne gjorde, at hun sad ude i fem måneder, bider oplevelsen hende stadig i haserne rent psykisk.

- Jeg var heldig. Absolut. Jeg var heldig i en uheldig situation. For at være ærlig, kunne jeg lige så godt have ligget på kirkegården.

- Men det ændrede mig. På både en god og en dårlig måde.

Især ikke mænd

- Jeg kunne ikke gå ud i lang tid. Jeg blev med mennesker, jeg kendte. Især min familie, fordi jeg ikke stolede på nogen. Og det er det værste ved det. Jeg stoler ikke på mennesker. Især ikke mænd.

- Det er derfor, jeg er single. Tror jeg. Jeg stoler på folk, jeg har kendt længe, men ikke dem, som jeg har kendt kortvarigt. Jeg kan ikke gå ind i en taxa alene med en mand. Når jeg befinder mig på en gade, løber jeg næsten. Nogle gange får jeg denne her voldsomme frygt, at jeg har en eller anden lige bag mig. Det er hårdt, forklarer hun.

På den positive side lærte hun meget om sig selv og tilværelsen - og hvor prioriteringerne skal være for hende.

- Nogle gange, når du rejser så meget, så kan du føle dig kørt træt og umotiveret. Da jeg så sad i min sofa (i sin pause - væk fra tennissporten) og så pigerne spille tennis, og jeg ikke kunne, var det slet ikke til at se på, fortæller hun.

Kvitova er tilbage på den største scene. Her vinder hun turneringen i Stuttgart i april. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu sætter hun pris på ting, hun tidligere var træt af - eller tog for givet.

- Jeg var meget stresset, men nu er jeg mere afslappet. Jeg sætter mere pris på de små ting, som det gode vejr, at være sammen med familien eller mine venner. Er der et stort problem, tager jeg mig af det. Men er det små, dumme ting, er jeg sådan lidt...whatever.

Hun vendte retur til tennisbanen i maj - et halvt år efter overfaldet. French Open 2017 blev den første turnering, hun spillede.

Mens resten af sæsonen var mere ned end op for tjekken, kom der for alvor swung over hendes 2018 med turneringessejre i Skt. Petersborg, Doha, Prag, Madrid og Birmingham.

Måtte vidne i et separat lokale

Ingen af de fire Grand Slam-turneringer var til gengæld noget at skrive hjem om. Men resultaterne overordnet set kvalificerede hende til sæsonfinalerne, hvor hun dog tabte alle tre kampe.

2019 fik et brag af en åbning for hende med sejr i Sydney, der fungerer som opvarmningsturnering til Australian Open. Her nåede hun finalen, som hun dog tabte til Naomi Osaka. Hun tabte finalen i Dubai og vandt i Stuttgart.

Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

I starten af 2018 var hun nede og vende som nummer 29 på verdensranglisten, men den seje Kvitova sled sig tilbage i top 10 og har siden ligget godt til blandt de fem-seks bedste i verden.

Umiddelbart så det ikke ud til, at politiet ville finde gerningsmanden til overfaldet. Men et år efter lykkedes det at pågribe en 33-årig mand, Radim Zondra. Og i marts i år blev han idømt otte års fængsel for overfald og ulovlig indtrængen.

Det kom frem, at han ikke var gået specifikt efter Petra Kvitova.

- Jeg ønskede hele tiden, at han skulle i fængsel. Så ja, det er godt for mig, at han er blevet dømt.

- For mig var det værste, at jeg skulle i retten og komme med mit vidneudsagn, forklarer hun.

Det skete i første omgang ved at hun forklarede sig i et andet rum end det, gerningsmanden befandt sig i.

- Derefter fik jeg det meget bedre. Men det var frygteligt at skulle vidne. Det vil jeg ikke ønske for nogen.

Det går bedre nu. Meget bedre. Petra bor i sin egen lejlighed i Prag efter at have boet hos familien i adskillige måneder efter overfaldet.

- De første måneder var hårde. Jeg kunne ligge i sengen og høre en lyd fra badeværelset og tænke: 'Åh gud'. Det var forfærdeligt, at mine nærmeste skulle gøre alt for mig. Jeg ville bare være mig selv igen.

Det er hun efterhånden, men det tager sin tid.

- At tale om det, minder mig om, hvad jeg er gået igennem. Det minder mig om, at jeg bør være stolt af mig selv.

Petra Kvitova har vundet Wimbledon to gange i karrieren. Begge gange inden overfaldet.